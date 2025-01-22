В Тюмени в районе Тобольского тракта построят банный комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Такая информация указана в приказе администрации, который имеется в распоряжении URA.RU. Также в Тарманском районе хотят разместить одноэтажный механический цех.
«Проектируемая территория в районе улицы Тобольский тракт. Планируется размещение банного комплекса общей площадью 2 200 квадратных метров. Срок — до 2040 года. Запланировано выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного значения в течение срока реализации муниципальной программы до конца 2026 года», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в Березняковском районе построят новые жилые дома, школу и базу отдыха. Первые здания планируют возвести к 2027 году.
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