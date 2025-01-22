22 января 2025

В Тюмени откроют новый банный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс должны построить до 2040 года
Комплекс должны построить до 2040 года Фото:

В Тюмени в районе Тобольского тракта построят банный комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Такая информация указана в приказе администрации, который имеется в распоряжении URA.RU. Также в Тарманском районе хотят разместить одноэтажный механический цех.

«Проектируемая территория в районе улицы Тобольский тракт. Планируется размещение банного комплекса общей площадью 2 200 квадратных метров. Срок — до 2040 года. Запланировано выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного значения в течение срока реализации муниципальной программы до конца 2026 года», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Березняковском районе построят новые жилые дома, школу и базу отдыха. Первые здания планируют возвести к 2027 году.

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В Тюмени в районе Тобольского тракта построят банный комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Такая информация указана в приказе администрации, который имеется в распоряжении URA.RU. Также в Тарманском районе хотят разместить одноэтажный механический цех. «Проектируемая территория в районе улицы Тобольский тракт. Планируется размещение банного комплекса общей площадью 2 200 квадратных метров. Срок — до 2040 года. Запланировано выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного значения в течение срока реализации муниципальной программы до конца 2026 года», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Березняковском районе построят новые жилые дома, школу и базу отдыха. Первые здания планируют возвести к 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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