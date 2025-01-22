В Челябинской области Росприроднадзор пресек незаконную разработку недр. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, факт был зафиксирован в Красноармейском районе.
«В ходе осмотра территории совместно с представителем администрации района подтвержден факт незаконной добычи песка в отсутствие лицензии на пользование недрами. Работы по добыче не прекращены», — сообщили Росприроднадзоре.
Чтобы найти виновных и определить меру их ответственности, материалы дела были переданы в отдел МВД России по Красноармейскому району. Теперь правоохранительные органы примут решение о дальнейших действиях в отношении нарушителей.
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