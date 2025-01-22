22 января 2025

В Челябинской области пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разработкой недр без лицензии займется полиция
Разработкой недр без лицензии займется полиция Фото:

В Челябинской области Росприроднадзор пресек незаконную разработку недр. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, факт был зафиксирован в Красноармейском районе.

«В ходе осмотра территории совместно с представителем администрации района подтвержден факт незаконной добычи песка в отсутствие лицензии на пользование недрами. Работы по добыче не прекращены», — сообщили Росприроднадзоре.

Чтобы найти виновных и определить меру их ответственности, материалы дела были переданы в отдел МВД России по Красноармейскому району. Теперь правоохранительные органы примут решение о дальнейших действиях в отношении нарушителей.

Песок незаконно добывали в Красноармейском районе
Песок незаконно добывали в Красноармейском районе
Фото:

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В Челябинской области Росприроднадзор пресек незаконную разработку недр. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, факт был зафиксирован в Красноармейском районе. «В ходе осмотра территории совместно с представителем администрации района подтвержден факт незаконной добычи песка в отсутствие лицензии на пользование недрами. Работы по добыче не прекращены», — сообщили Росприроднадзоре. Чтобы найти виновных и определить меру их ответственности, материалы дела были переданы в отдел МВД России по Красноармейскому району. Теперь правоохранительные органы примут решение о дальнейших действиях в отношении нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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