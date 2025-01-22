22 января 2025

В Пермском крае резко подорожали помидоры и огурцы

Центробанк: в Пермском крае на 20% выросла стоимость помидоров и огурцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех продуктов в Прикамье подорожали овощи
Больше всех продуктов в Прикамье подорожали овощи Фото:

В Прикамье произошел резкий рост цен на огурцы и помидоры. Повышение инфляции в сегменте плодоовощной продукции в декабре 2024 года составило 20.39%, что обусловлено затратами производителей тепличных овощей на электричество, логистику и оплату труда, сообщает Центробанк.

«Основные причины ускорения инфляции в регионе: высокий потребительский спрос, увеличение издержек производителей и поставщиков, снижение предложения на отдельных товарных рынках и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля», — говорится в пресс-релизе Центробанка. В целом инфляция в Пермском крае выросла относительно декабря 2023 года на 9,86%. Значительный рост показали также услуги ЖКХ (12.41%).

Ранее URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае с 1 января текущего года увеличились нормативы потребления воды. Это привело к  росту стоимости платы за услуги водоснабжения и водоотведения. 

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В Прикамье произошел резкий рост цен на огурцы и помидоры. Повышение инфляции в сегменте плодоовощной продукции в декабре 2024 года составило 20.39%, что обусловлено затратами производителей тепличных овощей на электричество, логистику и оплату труда, сообщает Центробанк. «Основные причины ускорения инфляции в регионе: высокий потребительский спрос, увеличение издержек производителей и поставщиков, снижение предложения на отдельных товарных рынках и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля», — говорится в пресс-релизе Центробанка. В целом инфляция в Пермском крае выросла относительно декабря 2023 года на 9,86%. Значительный рост показали также услуги ЖКХ (12.41%). Ранее URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае с 1 января текущего года увеличились нормативы потребления воды. Это привело к  росту стоимости платы за услуги водоснабжения и водоотведения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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