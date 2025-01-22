В Пермском крае резко подорожали помидоры и огурцы

В Прикамье произошел резкий рост цен на огурцы и помидоры. Повышение инфляции в сегменте плодоовощной продукции в декабре 2024 года составило 20.39%, что обусловлено затратами производителей тепличных овощей на электричество, логистику и оплату труда, сообщает Центробанк.
«Основные причины ускорения инфляции в регионе: высокий потребительский спрос, увеличение издержек производителей и поставщиков, снижение предложения на отдельных товарных рынках и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля», — говорится в пресс-релизе Центробанка. В целом инфляция в Пермском крае выросла относительно декабря 2023 года на 9,86%. Значительный рост показали также услуги ЖКХ (12.41%).
Ранее URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае с 1 января текущего года увеличились нормативы потребления воды. Это привело к росту стоимости платы за услуги водоснабжения и водоотведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!