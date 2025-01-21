В Пермском крае с января 2025 года повысилась стоимость коммунальных услуг

В Пермском крае с 1 января текущего года увеличились нормативы потребления воды. Это привело к росту стоимости платы за услуги водоснабжения и водоотведения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье».
«С 1 января для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения действуют новые нормативы», — напомнили в «НОВОГОР-Прикамье». В компании уточняют, что нормативы на водоснабжение зависят от категории благоустройства. К примеру, для жителей многоэтажки с централизованным водоснабжением и водоотведением он составит 7,456 куб. метр в месяц на человека. Таким образом, для одного проживающего стоимость услуги составит 735 рублей в месяц. До 1 января 2025 года плата за воду была бы меньше на 170 рублей меньше.
Пермяки платят за воду по нормативу в том случае, если в квартире (частном доме):
- не установлен прибор учета, либо он вышел из строя;
- у ранее установленного прибора учета вышел истек;
- показания приборов учета не передаются более трех месяцев.
URA.RU писало, что жители Прикамья накопили долги за электричество, теплоснабжение и газ в сумме порядка двух миллиардов рублей. У тех, кто не платит за коммуналку, судебные арестовывали машины и бытовую технику.
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