21 января 2025

В Пермском крае с января 2025 года повысилась стоимость коммунальных услуг

В Пермском крае с января выросла плата за потребление воды по нормативу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые нормативы на услуги водоснабжения и водоотведения действуют с 1 января
Новые нормативы на услуги водоснабжения и водоотведения действуют с 1 января Фото:

В Пермском крае с 1 января текущего года увеличились нормативы потребления воды. Это привело к росту стоимости платы за услуги водоснабжения и водоотведения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье».

«С 1 января для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения действуют новые нормативы», — напомнили в «НОВОГОР-Прикамье». В компании уточняют, что нормативы на водоснабжение зависят от категории благоустройства. К примеру, для жителей многоэтажки с централизованным водоснабжением и водоотведением он составит 7,456 куб. метр в месяц на человека. Таким образом, для одного проживающего стоимость услуги составит 735 рублей в месяц. До 1 января 2025 года плата за воду была бы меньше на 170 рублей меньше.

Пермяки платят за воду по нормативу в том случае, если в квартире (частном доме):

  • не установлен прибор учета, либо он вышел из строя;
  • у ранее установленного прибора учета вышел истек;
  • показания приборов учета не передаются более трех месяцев.

URA.RU писало, что жители Прикамья накопили долги за электричество, теплоснабжение и газ в сумме порядка двух миллиардов рублей. У тех, кто не платит за коммуналку, судебные арестовывали машины и бытовую технику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с 1 января текущего года увеличились нормативы потребления воды. Это привело к росту стоимости платы за услуги водоснабжения и водоотведения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье». «С 1 января для расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения действуют новые нормативы», — напомнили в «НОВОГОР-Прикамье». В компании уточняют, что нормативы на водоснабжение зависят от категории благоустройства. К примеру, для жителей многоэтажки с централизованным водоснабжением и водоотведением он составит 7,456 куб. метр в месяц на человека. Таким образом, для одного проживающего стоимость услуги составит 735 рублей в месяц. До 1 января 2025 года плата за воду была бы меньше на 170 рублей меньше. Пермяки платят за воду по нормативу в том случае, если в квартире (частном доме): URA.RU писало, что жители Прикамья накопили долги за электричество, теплоснабжение и газ в сумме порядка двух миллиардов рублей. У тех, кто не платит за коммуналку, судебные арестовывали машины и бытовую технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...