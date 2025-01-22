Челябинским студентам работодатели платят от 47 тысяч в месяц за неполный день

23 января 2025 в 12:34 Размер текста - 17 +

Число вакансий для молодых специалистов в Челябинске увеличилось на 115% за год Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске в 2024 году работодатели предлагали студентам зарплату в 47 812 рублей в месяц за неполный рабочий день. Об этом 23 января URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Аналитики проанализировали данные рынка труда для соискателей-студентов за 2024 год. В среднем челябинским студентам при трудоустройстве предлагали 47 812 рублей в месяц при графике „неполный рабочий день“», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Зарплатные предложения для студентов в Челябинске за год выросли на 17%. Число вакансий для молодых специалистов увеличилось на 115%. «Высокие зарплатные предложения для студентов в крупных городах страны могут быть напрямую связаны с присутствием в них университетов, имеющих высокую репутацию среди работодателей», — пояснили в «Авито Работа». В Челябинске подросткам ранее предлагали подработку курьерами праздничных заказов из аптек, магазинов и ресторанов. За выполнение работы в вечерние и ночные смены сотрудникам готовы были платить от 90 тысяч рублей, сообщалось в объявлении на сайте HeadHunter. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2024 году работодатели предлагали студентам зарплату в 47 812 рублей в месяц за неполный рабочий день. Об этом 23 января URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «Аналитики проанализировали данные рынка труда для соискателей-студентов за 2024 год. В среднем челябинским студентам при трудоустройстве предлагали 47 812 рублей в месяц при графике „неполный рабочий день“», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. Зарплатные предложения для студентов в Челябинске за год выросли на 17%. Число вакансий для молодых специалистов увеличилось на 115%. «Высокие зарплатные предложения для студентов в крупных городах страны могут быть напрямую связаны с присутствием в них университетов, имеющих высокую репутацию среди работодателей», — пояснили в «Авито Работа». В Челябинске подросткам ранее предлагали подработку курьерами праздничных заказов из аптек, магазинов и ресторанов. За выполнение работы в вечерние и ночные смены сотрудникам готовы были платить от 90 тысяч рублей, сообщалось в объявлении на сайте HeadHunter.