В Челябинске предлагают подработку студентам от 90 тысяч в месяц

18 января 2025 в 01:31 Размер текста - 17 +

Самой доходной для студентов оказалась подработка доставщиком заказом Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске подросткам предложили подработку курьером праздничных заказов из аптек, магазинов и ресторанов. За выполнение работы в вечерние и ночные смены сотрудникам пообещали зарплату от 90 тысяч рублей. Такие предложения размещены на интернет-площадке по поиску вакансий. «От 90 до 163 тысяч на руки. Легкие заказы и товары для дома, вежливое общение с клиентами, обеспечение быстрой и качественной доставки. Работа от одного до 12 часов в день, 2-3 раза в неделю или полная занятость. Доступно соискателям от 14 лет», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter. От потенциальных сотрудников требуется смартфон с доступом в интернет, ответственность и пунктуальность. Также вакансия анонсирована как доступная соискателям с инвалидностью. Опубликованные на площадке по поиску работы объявления заявлены для претендентов без опыта. Они предполагают транспортировку корреспонденции, медикаментов, продуктов, зоотоваров, посылок, заказов из кафе и ресторанов. Максимальная сумма заработка составляет до 224473 рублей на руки. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году студентам Челябинска предложили зарплату в 65 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые предложения для соискателей оказались в сфере строительства. В среднем в этой отрасли анонсировали 64713 рублей за полный рабочий день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске подросткам предложили подработку курьером праздничных заказов из аптек, магазинов и ресторанов. За выполнение работы в вечерние и ночные смены сотрудникам пообещали зарплату от 90 тысяч рублей. Такие предложения размещены на интернет-площадке по поиску вакансий. «От 90 до 163 тысяч на руки. Легкие заказы и товары для дома, вежливое общение с клиентами, обеспечение быстрой и качественной доставки. Работа от одного до 12 часов в день, 2-3 раза в неделю или полная занятость. Доступно соискателям от 14 лет», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter. От потенциальных сотрудников требуется смартфон с доступом в интернет, ответственность и пунктуальность. Также вакансия анонсирована как доступная соискателям с инвалидностью. Опубликованные на площадке по поиску работы объявления заявлены для претендентов без опыта. Они предполагают транспортировку корреспонденции, медикаментов, продуктов, зоотоваров, посылок, заказов из кафе и ресторанов. Максимальная сумма заработка составляет до 224473 рублей на руки. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году студентам Челябинска предложили зарплату в 65 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые предложения для соискателей оказались в сфере строительства. В среднем в этой отрасли анонсировали 64713 рублей за полный рабочий день.