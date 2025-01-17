В Челябинске предлагают подработку студентам от 90 тысяч в месяц

В Челябинске подросткам предложили подработку курьером праздничных заказов из аптек, магазинов и ресторанов. За выполнение работы в вечерние и ночные смены сотрудникам пообещали зарплату от 90 тысяч рублей. Такие предложения размещены на интернет-площадке по поиску вакансий.
«От 90 до 163 тысяч на руки. Легкие заказы и товары для дома, вежливое общение с клиентами, обеспечение быстрой и качественной доставки. Работа от одного до 12 часов в день, 2-3 раза в неделю или полная занятость. Доступно соискателям от 14 лет», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter.
От потенциальных сотрудников требуется смартфон с доступом в интернет, ответственность и пунктуальность. Также вакансия анонсирована как доступная соискателям с инвалидностью.
Опубликованные на площадке по поиску работы объявления заявлены для претендентов без опыта. Они предполагают транспортировку корреспонденции, медикаментов, продуктов, зоотоваров, посылок, заказов из кафе и ресторанов. Максимальная сумма заработка составляет до 224473 рублей на руки.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году студентам Челябинска предложили зарплату в 65 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые предложения для соискателей оказались в сфере строительства. В среднем в этой отрасли анонсировали 64713 рублей за полный рабочий день.
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