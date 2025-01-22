Utair запустит рейсы из ХМАО в Турцию летом

Летом авиакомпания Utair, зарегистрированная в ХМАО, начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью (Турция). Самолеты перевозчика будут летать на популярный курорт также из Москвы, Тюмени и Грозного, сообщила URA.RU пресс-служба компании.
«К летнему сезону Utair начнет выполнять полеты в Анталью из Сургута, Тюмени, Москвы и Грозного. Продажа билетов по этим направлениям также открыта», — уточнили представители Utair.
Из Москвы в Турцию с апреля самолеты авиакомпании будут летать ежедневно. Из других городов — в соответствии с летним расписанием полетов.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустит рейсы на популярный российский курорт. Самолеты из Ханты-Мансийска в Сочи будут летать с 3 июля.
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