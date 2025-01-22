22 января 2025

Utair запустит рейсы из ХМАО в Турцию летом

Utair начнет летать из Сургута в Анталью в сезон отпусков
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты Utair будут летать из Сургута в Анталью этим летом
Самолеты Utair будут летать из Сургута в Анталью этим летом Фото:

Летом авиакомпания Utair, зарегистрированная в ХМАО, начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью (Турция). Самолеты перевозчика будут летать на популярный курорт также из Москвы, Тюмени и Грозного, сообщила URA.RU пресс-служба компании.

«К летнему сезону Utair начнет выполнять полеты в Анталью из Сургута, Тюмени, Москвы и Грозного. Продажа билетов по этим направлениям также открыта», — уточнили представители Utair.

Из Москвы в Турцию с апреля самолеты авиакомпании будут летать ежедневно. Из других городов — в соответствии с летним расписанием полетов.

Ранее URA.RU писало, что Utair запустит рейсы на популярный российский курорт. Самолеты из Ханты-Мансийска в Сочи будут летать с 3 июля.

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Летом авиакомпания Utair, зарегистрированная в ХМАО, начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью (Турция). Самолеты перевозчика будут летать на популярный курорт также из Москвы, Тюмени и Грозного, сообщила URA.RU пресс-служба компании. «К летнему сезону Utair начнет выполнять полеты в Анталью из Сургута, Тюмени, Москвы и Грозного. Продажа билетов по этим направлениям также открыта», — уточнили представители Utair. Из Москвы в Турцию с апреля самолеты авиакомпании будут летать ежедневно. Из других городов — в соответствии с летним расписанием полетов. Ранее URA.RU писало, что Utair запустит рейсы на популярный российский курорт. Самолеты из Ханты-Мансийска в Сочи будут летать с 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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