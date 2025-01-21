21 января 2025

В ХМАО Utair запустит рейсы на популярный российский курорт

Utair запустит рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Utair запустил прямые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска
Utair запустил прямые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска Фото:

Utair запускает прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте».

«Спешим сообщить, что мы открыли продажу билетов в Сочи из Ханты-Мансийска! Полеты начнутся с 3 июня дважды в неделю — по вторникам и субботам, — сообщает авиакомпания.

Вылет из Ханты-Мансийска во вторник в 18:00 и в субботу в 17:05. А из Сочи в 10:15 во вторник и в 09:45 в субботу.

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Utair запускает прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте». «Спешим сообщить, что мы открыли продажу билетов в Сочи из Ханты-Мансийска! Полеты начнутся с 3 июня дважды в неделю — по вторникам и субботам, — сообщает авиакомпания. Вылет из Ханты-Мансийска во вторник в 18:00 и в субботу в 17:05. А из Сочи в 10:15 во вторник и в 09:45 в субботу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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