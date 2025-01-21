В ХМАО Utair запустит рейсы на популярный российский курорт

Utair запустил прямые рейсы в Сочи из Ханты-Мансийска
Utair запускает прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте».
«Спешим сообщить, что мы открыли продажу билетов в Сочи из Ханты-Мансийска! Полеты начнутся с 3 июня дважды в неделю — по вторникам и субботам, — сообщает авиакомпания.
Вылет из Ханты-Мансийска во вторник в 18:00 и в субботу в 17:05. А из Сочи в 10:15 во вторник и в 09:45 в субботу.
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