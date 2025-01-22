Штормовой ветер накроет Свердловскую область в лютый мороз

В Свердловской области 24 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. О непогоде предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов, а также не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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