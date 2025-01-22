22 января 2025

Штормовой ветер накроет Свердловскую область в лютый мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 24 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. О непогоде предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Рекомендуем, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов, а также не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 24 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. О непогоде предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов, а также не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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