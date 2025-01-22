В ХМАО таксисты отказываются брать заказы в морозы

Таксисты «Яндекс. Go» отказываются брать заказы в Сургуте во время тридцатиградусных морозов. Причиной тому якобы стала слишком низкая стоимость поездок.
«Утром полчаса ждал, когда наконец возьмут заказ. За это время отказались пять таксистов. Цена, выставленная, агрегатором составляла 150 рублей за буквально десятиминутную поездку. Вероятно, в –30 мало желающих ехать за такие деньги», — поделился с URA.RU местный житель.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go». Ответ на запрос ожидается.
Заморозки пришли в ХМАО 22 января. На фоне температурных скачков взлетели цены на такси. В Ханты-Мансийске и Сургуте поездка в соседний микрорайон составляла 400 рублей, а более длительный маршрут оценивался в два раза больше. В Нижневартовске тем временем цены достигали 850 рублей. Однако на следующий день стоимость услуг такси стабилизировались, несмотря на холод.
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