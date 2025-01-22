Власти ХМАО готовы платить до миллиона рублей беременным женщинам в качестве пособия

Власти ХМАО готовы платить беременным женщинам больше миллиона рублей. После увеличения размера пособий в январе 2025 года сумма выплат за декретный отпуск может достигнуть миллиона рублей.
«Размер выплат для югорчанок зависит от средней заработной платы за два года до декретного отпуска. Теперь за 140 дней декрета можно получить от 103 285 до 794 355 рублей, за 156 дней — от 115 089 до 885 139 рублей, а за 194 дня — от 143 123 до 1 100 750 рублей», — сообщил telegram-канал правительства Югры.
Размер выплат зависит от зарплаты женщины и длительности декрета. Стандартный период декретного отпуска составляет 140 дней: 70 дней до родов и столько же после. При осложнённых родах декрет продлевается до 156 дней, а при многоплодной беременности — до 194 дней. По расчетам редакции URA.RU, чтобы получить максимальное пособие, женщина должна вынашивать близнецов и получать до декретного отпуска около 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 января выросло пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках. Максимальная выплата составляет 23 тысячи 165 рублей.
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