В городе-спутнике Екатеринбурга продают танк, зенитные пушки и самолеты

В Верхней Пышме (Свердловская область) выставили на продажу 12 экспонатов военной техники, которые хранятся в музейном комплексе. За танк, зенитные пушки, самолеты и другую технику хотят 26,3 миллиона рублей. Это следует из информации на сайте торгов.
Согласно документам лота, в списке танк Т-55 (3,8 млн рублей), четыре 37-миллиметровые автоматизированные зенитные пушки (цена каждой — 831 тысяча рублей), планеры самолетов МиГ-31, Су-17М4, Су-24, Л-39 (по 1,9 млн рублей), планеры вертолетов Ми-24В и Ми-8ИВ (по 4,5 млн рублей) и бронированный тягач БТС-4А (2,5 млн рублей). Продажу проводят в рамках приватизации муниципального имущества, постановление о которой утвердила местная дума.
Заявки на торги начнут принимать с 23 января, а закончат — 17 февраля. Владельца техники определят 18 февраля. Один шаг аукциона составляет 1,31 млн рублей, что равняется 5% от общей суммы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!