22 января 2025

В городе-спутнике Екатеринбурга продают танк, зенитные пушки и самолеты

В Верхней Пышме выставили на продажу 12 экспонатов военной техники за 26,3 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев в музее военной техники "Боевая слава Урала". Верхняя Пышма, танк
Техника хранится в музейном комплексе Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) выставили на продажу 12 экспонатов военной техники, которые хранятся в музейном комплексе. За танк, зенитные пушки, самолеты и другую технику хотят 26,3 миллиона рублей. Это следует из информации на сайте торгов.

Согласно документам лота, в списке танк Т-55 (3,8 млн рублей), четыре 37-миллиметровые автоматизированные зенитные пушки (цена каждой — 831 тысяча рублей), планеры самолетов МиГ-31, Су-17М4, Су-24, Л-39 (по 1,9 млн рублей), планеры вертолетов Ми-24В и Ми-8ИВ (по 4,5 млн рублей) и бронированный тягач БТС-4А (2,5 млн рублей). Продажу проводят в рамках приватизации муниципального имущества, постановление о которой утвердила местная дума.

Заявки на торги начнут принимать с 23 января, а закончат — 17 февраля. Владельца техники определят 18 февраля. Один шаг аукциона составляет 1,31 млн рублей, что равняется 5% от общей суммы.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) выставили на продажу 12 экспонатов военной техники, которые хранятся в музейном комплексе. За танк, зенитные пушки, самолеты и другую технику хотят 26,3 миллиона рублей. Это следует из информации на сайте торгов. Согласно документам лота, в списке танк Т-55 (3,8 млн рублей), четыре 37-миллиметровые автоматизированные зенитные пушки (цена каждой — 831 тысяча рублей), планеры самолетов МиГ-31, Су-17М4, Су-24, Л-39 (по 1,9 млн рублей), планеры вертолетов Ми-24В и Ми-8ИВ (по 4,5 млн рублей) и бронированный тягач БТС-4А (2,5 млн рублей). Продажу проводят в рамках приватизации муниципального имущества, постановление о которой утвердила местная дума. Заявки на торги начнут принимать с 23 января, а закончат — 17 февраля. Владельца техники определят 18 февраля. Один шаг аукциона составляет 1,31 млн рублей, что равняется 5% от общей суммы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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