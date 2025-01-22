22 января 2025

В Ноябрьске отремонтируют дома, пострадавшие от снежной бури

В Ноябрьске за два года капитально отремонтировали 40 домов
© Служба новостей «URA.RU»
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С утепленных домов в Ноябрьске слетела обшивка
С утепленных домов в Ноябрьске слетела обшивка Фото:

За два года власти Ноябрьска (ЯНАО) капитально отремонтировали 40 многоквартирных домов. Однако сильный ветер и снежная буря сорвали новую обшивку. Администрация города сообщила URA.RU о ходе новых работ.

«Обшивку, сорванную ветром 22 января с домов в Ноябрьске (ЯНАО) подрядчик отремонтирует в ближайшее время», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба администрации Ноябрьска. На срыв сайдинга с недавно отремонтированных городских домов пожаловались жители в соцсетях.

Всего в Ноябрьске за период 2023-2024 годов был выполнен капитальный ремонт в 40 многоквартирных домах, из них в 12 домах были выполнены работы по утеплению фасадов. В 2023 году в доме по улице Транспортная, 18 были выполнены работы по ремонту фасада с утеплением. Работы выполняла подрядная организация ООО «Трансстройсервис», а в 2024 году в доме по улице Ленина, 94 — утеплением занималась ООО «БрикС.

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За два года власти Ноябрьска (ЯНАО) капитально отремонтировали 40 многоквартирных домов. Однако сильный ветер и снежная буря сорвали новую обшивку. Администрация города сообщила URA.RU о ходе новых работ. «Обшивку, сорванную ветром 22 января с домов в Ноябрьске (ЯНАО) подрядчик отремонтирует в ближайшее время», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба администрации Ноябрьска. На срыв сайдинга с недавно отремонтированных городских домов пожаловались жители в соцсетях. Всего в Ноябрьске за период 2023-2024 годов был выполнен капитальный ремонт в 40 многоквартирных домах, из них в 12 домах были выполнены работы по утеплению фасадов. В 2023 году в доме по улице Транспортная, 18 были выполнены работы по ремонту фасада с утеплением. Работы выполняла подрядная организация ООО «Трансстройсервис», а в 2024 году в доме по улице Ленина, 94 — утеплением занималась ООО «БрикС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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