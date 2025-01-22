В Ноябрьске отремонтируют дома, пострадавшие от снежной бури

За два года власти Ноябрьска (ЯНАО) капитально отремонтировали 40 многоквартирных домов. Однако сильный ветер и снежная буря сорвали новую обшивку. Администрация города сообщила URA.RU о ходе новых работ.
«Обшивку, сорванную ветром 22 января с домов в Ноябрьске (ЯНАО) подрядчик отремонтирует в ближайшее время», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба администрации Ноябрьска. На срыв сайдинга с недавно отремонтированных городских домов пожаловались жители в соцсетях.
Всего в Ноябрьске за период 2023-2024 годов был выполнен капитальный ремонт в 40 многоквартирных домах, из них в 12 домах были выполнены работы по утеплению фасадов. В 2023 году в доме по улице Транспортная, 18 были выполнены работы по ремонту фасада с утеплением. Работы выполняла подрядная организация ООО «Трансстройсервис», а в 2024 году в доме по улице Ленина, 94 — утеплением занималась ООО «БрикС.
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