В Венгрии придумали, как поставить в Европу российский газ

Венгрия предоставит Словакии транзитные мощности для поставок российского газа через юг, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Это решение направлено на обеспечение надежного энергоснабжения Словакии.
«Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено», — сказал Сийярто. Его слова передает РИА Новости.
В прошлом году Венгрия получила из России 7,6 миллиарда кубометров газа через газопровод «Турецкий поток» при максимальной мощности в 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе остается почти миллиард кубометров газа, подчеркнул венгерский министр. По его словам, годовая пропускная способность интерконнектора со Словакией будет увеличена на 900 тысяч кубометров. Это решение направлено на укрепление энергетической безопасности Словакии.
Срок действия договора на транзит российского газа через Украину в Европу истек 31 декабря 2024 года. Украинская сторона отказалась от возможности продления этого соглашения, даже если речь идет о поставках для третьих стран. В связи с этим с 8 утра по московскому времени 1 января компания «Газпром» прекратила транспортировку газа через Украину, объявив о потере технических и юридических оснований для осуществления транзита.
Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна может выдвинуть требования о компенсации ущерба, вызванного решением Украины приостановить транзит российского газа, пишет RT. При этом было отмечено, что транспортировка газа является одним из основных источников доходов национального бюджета.
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