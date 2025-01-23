Петербург примет летние игры ШОС

Летние Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2026 года пройдут в России, основные соревнования состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Мы предложили Россию, и все радостно согласились. В России принять такие Игры с таким количеством участников могут только Москва и Санкт-Петербург», — сказал Дегтярев во время пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. Кроме того, в дополнение, возможно, будут включены другие города, которые пока рассматриваются «под звездочкой».
Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, была создана 15 июня 2001 года руководителями Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года состав ШОС пополнили Индия и Пакистан, став полноправными членами организации. На данный момент она состоит из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Индии, Ирана и Беларуси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.