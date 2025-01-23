Под Челябинском мошенники использовали инвалида, чтобы «кинуть» банк. Видео

В Челябинской области задержали ОПГ мошенников, обманувшую банк
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть из задержанных уже отправили в СИЗО
Часть из задержанных уже отправили в СИЗО Фото:

Полицейские при содействии Росгвардии задержали шестерых жителей Челябинской области, использовавших инвалида, чтобы украсть у банка полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену, вследствие чего похитили около 1,5 миллиона рублей у банка. Проводится расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС, в отношении остальных мера пресечения избирается», — сообщили в пресс-службе главка.

При задержании следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию. Фигуранты могут быть причастны к совершению иных эпизодов мошенничества в сфере ипотечного кредитования, заключающегося в оформлении займов на малоимущих граждан.

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Полицейские при содействии Росгвардии задержали шестерых жителей Челябинской области, использовавших инвалида, чтобы украсть у банка полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. «По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену, вследствие чего похитили около 1,5 миллиона рублей у банка. Проводится расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС, в отношении остальных мера пресечения избирается», — сообщили в пресс-службе главка. При задержании следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию. Фигуранты могут быть причастны к совершению иных эпизодов мошенничества в сфере ипотечного кредитования, заключающегося в оформлении займов на малоимущих граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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