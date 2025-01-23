Полицейские при содействии Росгвардии задержали шестерых жителей Челябинской области, использовавших инвалида, чтобы украсть у банка полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
«По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену, вследствие чего похитили около 1,5 миллиона рублей у банка. Проводится расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС, в отношении остальных мера пресечения избирается», — сообщили в пресс-службе главка.
При задержании следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию. Фигуранты могут быть причастны к совершению иных эпизодов мошенничества в сфере ипотечного кредитования, заключающегося в оформлении займов на малоимущих граждан.
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