В Шереметьево мужчина пытался пронести гранату

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Мужчина пытался пронести в Шереметьево гранату
Мужчина пытался пронести в Шереметьево гранату Фото:

В московском аэропорту Шереметьево мужчина пытался пронести боевую гранату на борт самолета, следующего во Владивосток. По информации telegram-каналов, происшествие случилось утром 23 января, когда при проходе через рамку металлодетектора сработала сигнализация.

«... сегодня утром [мужчина] собирался вылететь во Владивосток, но на рамке металлодетектора спалился. Помимо ручной клади у него с собой была боевая граната», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что граната была без взрывателя.

В настоящее время задержанный находится в полиции, где он дает объяснения относительно наличия у него гранаты. В случае, если будет установлено, что его действия содержат признаки уголовного преступления по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

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В московском аэропорту Шереметьево мужчина пытался пронести боевую гранату на борт самолета, следующего во Владивосток. По информации telegram-каналов, происшествие случилось утром 23 января, когда при проходе через рамку металлодетектора сработала сигнализация. «... сегодня утром [мужчина] собирался вылететь во Владивосток, но на рамке металлодетектора спалился. Помимо ручной клади у него с собой была боевая граната», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что граната была без взрывателя. В настоящее время задержанный находится в полиции, где он дает объяснения относительно наличия у него гранаты. В случае, если будет установлено, что его действия содержат признаки уголовного преступления по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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