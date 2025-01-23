В Шереметьево мужчина пытался пронести гранату

В московском аэропорту Шереметьево мужчина пытался пронести боевую гранату на борт самолета, следующего во Владивосток. По информации telegram-каналов, происшествие случилось утром 23 января, когда при проходе через рамку металлодетектора сработала сигнализация.
«... сегодня утром [мужчина] собирался вылететь во Владивосток, но на рамке металлодетектора спалился. Помимо ручной клади у него с собой была боевая граната», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что граната была без взрывателя.
В настоящее время задержанный находится в полиции, где он дает объяснения относительно наличия у него гранаты. В случае, если будет установлено, что его действия содержат признаки уголовного преступления по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
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