22 января 2025

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области ожидается резкое похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области похолодает до -28 градусов
В Тюменской области похолодает до -28 градусов Фото:

В Тюменской области 24 января ожидаются снегопады и метели с понижением температуры воздуха до -28 градусов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 24 января 2025 на юге Тюменской области прогнозируется облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель, ветер юго-западный 8-13м/с, днем в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура ночью -18,-23, местами -23,-28, днем -8,-13, местами -13,-18», — указано в публикации telegram-канала спасателей.

Во время непогоды жителям Тюменской области посоветовали теплее одеваться перед выходом на улицу и передвигаться по очищенным участкам тротуара. Кроме этого, в МЧС рекомендовали водителям не парковать машины рядом с деревьями и конструкциями, которые слабо укреплены.

Ранее URA.RU писало о том, что 22 января в Тюменской области резко испортилась погода. В регион пришли холода и сильный ветер. Из-за мороза 23 января занятия в школах региона для учеников 1 — 4 классов было решено отменить

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В Тюменской области 24 января ожидаются снегопады и метели с понижением температуры воздуха до -28 градусов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 24 января 2025 на юге Тюменской области прогнозируется облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель, ветер юго-западный 8-13м/с, днем в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура ночью -18,-23, местами -23,-28, днем -8,-13, местами -13,-18», — указано в публикации telegram-канала спасателей. Во время непогоды жителям Тюменской области посоветовали теплее одеваться перед выходом на улицу и передвигаться по очищенным участкам тротуара. Кроме этого, в МЧС рекомендовали водителям не парковать машины рядом с деревьями и конструкциями, которые слабо укреплены. Ранее URA.RU писало о том, что 22 января в Тюменской области резко испортилась погода. В регион пришли холода и сильный ветер. Из-за мороза 23 января занятия в школах региона для учеников 1 — 4 классов было решено отменить. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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