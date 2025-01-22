В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 24 января ожидаются снегопады и метели с понижением температуры воздуха до -28 градусов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области.
По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 24 января 2025 на юге Тюменской области прогнозируется облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель, ветер юго-западный 8-13м/с, днем в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура ночью -18,-23, местами -23,-28, днем -8,-13, местами -13,-18», — указано в публикации telegram-канала спасателей.
Во время непогоды жителям Тюменской области посоветовали теплее одеваться перед выходом на улицу и передвигаться по очищенным участкам тротуара. Кроме этого, в МЧС рекомендовали водителям не парковать машины рядом с деревьями и конструкциями, которые слабо укреплены.
Ранее URA.RU писало о том, что 22 января в Тюменской области резко испортилась погода. В регион пришли холода и сильный ветер. Из-за мороза 23 января занятия в школах региона для учеников 1 — 4 классов было решено отменить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!