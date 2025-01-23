В Кремле ответили на скандальный материал Reuters про Путина

Россия сохраняет высокие темпы в развитии экономики страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал издания Reuters про якобы недовольство российского лидера Владимира Путина нынешней экономикой страны. Несмотря на сохранение темпов развития, на совещании по экономическим вопросам были обсуждены текущие проблемы, отметил Песков.
«Мы сохраняем достаточно высокие темпы развития. Дело в том, что экономика всех стран мира сталкивается с проблемными факторами. РФ — не исключение», — заявил Песков во время конференц-колла в ответ на вопрос о том, выражает ли Путин недовольство из-за перекосов в российской экономике, вызванных санкциями. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По его словам, несмотря на вызовы, Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы удовлетворять все военные и социальные требования. Кроме того, текущие проблемы экономики РФ были обсуждены на совещании по экономическим вопросам.
Песков также отметил, что не может дать комментарий относительно вопроса о том, считает ли Путин, что основные цели СВО достигнуты. «Не могу прокомментировать, не считаю возможным это комментировать» — сказал представитель Кремля.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять информированных источников сообщило, что Путин якобы все больше обеспокоен «дисбалансами в экономике России, которые возникли на фоне военных действий». В то же время, по их мнению, президент США Дональд Трамп выражает поддержку идеи о необходимости завершения конфликта на Украине.
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