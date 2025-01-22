В Тюменской области педофил насиловал мальчика, которого взял под опеку

Житель Исетского района (Тюменская область) признан виновным в сексуальном насилии над мальчиком, которого он взял под опеку. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. За это мужчина был приговорен к десяти годам колонии строгого режима.
«Приговором Исетского районного суда мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего мальчика. Находившегося под его опекой (п. „а“ ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ)», — указано в сообщении пресс-службы судебных судов.
Там добавили, что педофил получил десять лет колонии строгого режима. Он также должен выплатить компенсацию потерпевшему в размере 300 000 рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что в Исетском районе вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. За секс с несовершеннолетней он получил три года колонии общего режима со взысканием 350 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
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