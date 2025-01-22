22 января 2025

В Тюменской области педофил насиловал мальчика, которого взял под опеку

Жителя Исетского района отправили в колонию за сексуальное насилие над ребенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил 10 лет колонии строгого режима
Мужчина получил 10 лет колонии строгого режима Фото:

Житель Исетского района (Тюменская область) признан виновным в сексуальном насилии над мальчиком, которого он взял под опеку. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. За это мужчина был приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

«Приговором Исетского районного суда мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего мальчика. Находившегося под его опекой (п. „а“ ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ)», — указано в сообщении пресс-службы судебных судов.

Там добавили, что педофил получил десять лет колонии строгого режима. Он также должен выплатить компенсацию потерпевшему в размере 300 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Исетском районе вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. За секс с несовершеннолетней он получил три года колонии общего режима со взысканием 350 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Житель Исетского района (Тюменская область) признан виновным в сексуальном насилии над мальчиком, которого он взял под опеку. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. За это мужчина был приговорен к десяти годам колонии строгого режима. «Приговором Исетского районного суда мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетнего мальчика. Находившегося под его опекой (п. „а“ ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ)», — указано в сообщении пресс-службы судебных судов. Там добавили, что педофил получил десять лет колонии строгого режима. Он также должен выплатить компенсацию потерпевшему в размере 300 000 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Исетском районе вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. За секс с несовершеннолетней он получил три года колонии общего режима со взысканием 350 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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