Тюменский суд отправил в колонию педофила за связь со школьницей

Тюменский суд отправит в колонию педофила за связь со школьницей

27 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

27-летний мужчина три года проведет в тюрьме за связь с 13-летней Фото: Илья Московец © URA.RU В Исетском районе (Тюменская область) вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Подсудимый, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, действуя умышленно с целью удовлетворения своих половых потребностей. Достоверно зная, что потерпевшая достигла двенадцатилетнего возраста, но не достигла четырнадцатилетнего возраста, поскольку был осведомлен о возрасте последней, с согласия потерпевшей, без применения в отношении нее насилия, совершил с ней половые сношения», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона. Свою вину мужчина признал и выплатил 150 000 рублей в качестве компенсации. Суд решил отправить его в колонию общего режима на три года и взыскать еще 350 000 рублей компенсации морального вреда. Ранее агентство рассказывало, что в Тюмени мужчина, обвиняемый в педофилии натравил опеку на мать жертвы. Мужчину признали виновным в неоднократном изнасиловании падчерицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Исетском районе (Тюменская область) вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Подсудимый, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, действуя умышленно с целью удовлетворения своих половых потребностей. Достоверно зная, что потерпевшая достигла двенадцатилетнего возраста, но не достигла четырнадцатилетнего возраста, поскольку был осведомлен о возрасте последней, с согласия потерпевшей, без применения в отношении нее насилия, совершил с ней половые сношения», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона. Свою вину мужчина признал и выплатил 150 000 рублей в качестве компенсации. Суд решил отправить его в колонию общего режима на три года и взыскать еще 350 000 рублей компенсации морального вреда. Ранее агентство рассказывало, что в Тюмени мужчина, обвиняемый в педофилии натравил опеку на мать жертвы. Мужчину признали виновным в неоднократном изнасиловании падчерицы.