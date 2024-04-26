26 апреля 2024

Тюменский суд отправил в колонию педофила за связь со школьницей

Тюменский суд отправит в колонию педофила за связь со школьницей
© Служба новостей «URA.RU»
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27-летний мужчина три года проведет в тюрьме за связь с 13-летней Фото:

В Исетском районе (Тюменская область) вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Подсудимый, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, действуя умышленно с целью удовлетворения своих половых потребностей. Достоверно зная, что потерпевшая достигла двенадцатилетнего возраста, но не достигла четырнадцатилетнего возраста, поскольку был осведомлен о возрасте последней, с согласия потерпевшей, без применения в отношении нее насилия, совершил с ней половые сношения», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона.

Свою вину мужчина признал и выплатил 150 000 рублей в качестве компенсации. Суд решил отправить его в колонию общего режима на три года и взыскать еще 350 000 рублей компенсации морального вреда.

Ранее агентство рассказывало, что в Тюмени мужчина, обвиняемый в педофилии натравил опеку на мать жертвы. Мужчину признали виновным в неоднократном изнасиловании падчерицы.

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В Исетском районе (Тюменская область) вынесли приговор 27-летнему педофилу за связь с 13-летней девочкой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Подсудимый, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, действуя умышленно с целью удовлетворения своих половых потребностей. Достоверно зная, что потерпевшая достигла двенадцатилетнего возраста, но не достигла четырнадцатилетнего возраста, поскольку был осведомлен о возрасте последней, с согласия потерпевшей, без применения в отношении нее насилия, совершил с ней половые сношения», — говорится в сообщении пресс-службы судов региона. Свою вину мужчина признал и выплатил 150 000 рублей в качестве компенсации. Суд решил отправить его в колонию общего режима на три года и взыскать еще 350 000 рублей компенсации морального вреда. Ранее агентство рассказывало, что в Тюмени мужчина, обвиняемый в педофилии натравил опеку на мать жертвы. Мужчину признали виновным в неоднократном изнасиловании падчерицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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