Власти Курской области оценили ущерб региону в сотни миллиардов рублей

Ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины оценивается в 750 миллиардов рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.
«Ущерб Курской области (оценивается на сумму) порядка 750 млрд рублей», — сказал Алексей Карнаушко во время пресс-конференции в ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться стабильно-напряженной.
Утром 6 августа на территорию Курской области украинские вооруженные формирования предприняли попытку наступления. В состав атакующей группы входили до 300 человек, 11 танков и приблизительно 20 единиц бронетехники. В ходе ожесточенных боевых столкновений, ВС РФ смогли уничтожить большое количество техники. Сражения продолжаются до сих пор.
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