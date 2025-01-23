Власти Курской области оценили ущерб региону в сотни миллиардов рублей

Ущерб Курской области от вторжения ВСУ оценивается в 750 млрд рублей
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Ущерб Курской области оценивается в 750 миллардов рублей
Ущерб Курской области оценивается в 750 миллардов рублей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины оценивается в 750 миллиардов рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

«Ущерб Курской области (оценивается на сумму) порядка 750 млрд рублей», — сказал Алексей Карнаушко во время пресс-конференции в ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться стабильно-напряженной.

Утром 6 августа на территорию Курской области украинские вооруженные формирования предприняли попытку наступления. В состав атакующей группы входили до 300 человек, 11 танков и приблизительно 20 единиц бронетехники. В ходе ожесточенных боевых столкновений, ВС РФ смогли уничтожить большое количество техники. Сражения продолжаются до сих пор.

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Ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины оценивается в 750 миллиардов рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко. «Ущерб Курской области (оценивается на сумму) порядка 750 млрд рублей», — сказал Алексей Карнаушко во время пресс-конференции в ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться стабильно-напряженной. Утром 6 августа на территорию Курской области украинские вооруженные формирования предприняли попытку наступления. В состав атакующей группы входили до 300 человек, 11 танков и приблизительно 20 единиц бронетехники. В ходе ожесточенных боевых столкновений, ВС РФ смогли уничтожить большое количество техники. Сражения продолжаются до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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