ВС РФ освободили Соленое в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Соленое, находящимся в Донецкой Народной Республике. Об это сообщило Министерство обороны России.
«Российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР», — сказано в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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