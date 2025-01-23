Двух солдат-срочников осудили на 21 год строгого режима в Челябинской области

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Суд приговорил солдат к 10 и 11 годам колонии за избиение и вымогательство
Суд приговорил солдат к 10 и 11 годам колонии за избиение и вымогательство Фото:

Двух солдат-срочников в Челябинской области 23 января осудили за вымогательство и избиение сослуживцев. Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, на двоих их приговорили к 21 году колонии строгого режима.

«Рядовой М. в декабре 2023 года совместно с рядовым П. с применением насилия вымогал у сослуживца денежные средства в размере 60 000 рублей. Этим унизил честь и достоинство потерпевшего, нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», — сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, М. 27 марта 2024 года совместно с рядовым А. нанес побои начальнику по воинскому званию — младшему сержанту Б. в связи с исполнением им обязанностей военной службы. После чего рядовой А. в этот же день совершил аналогичный преступный эпизод в отношении П., также являющегося начальником по воинскому званию. в колонии строгого режима.

Военным судом М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима. Рядовому А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима.

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Двух солдат-срочников в Челябинской области 23 января осудили за вымогательство и избиение сослуживцев. Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, на двоих их приговорили к 21 году колонии строгого режима. «Рядовой М. в декабре 2023 года совместно с рядовым П. с применением насилия вымогал у сослуживца денежные средства в размере 60 000 рублей. Этим унизил честь и достоинство потерпевшего, нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», — сообщили в пресс-службе суда. Кроме того, М. 27 марта 2024 года совместно с рядовым А. нанес побои начальнику по воинскому званию — младшему сержанту Б. в связи с исполнением им обязанностей военной службы. После чего рядовой А. в этот же день совершил аналогичный преступный эпизод в отношении П., также являющегося начальником по воинскому званию. в колонии строгого режима. Военным судом М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима. Рядовому А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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