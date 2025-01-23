Зеленский допустил переговоры с Путиным при одном условии

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным возможны, если США гарантируют безопасность Украине. Об этом лидер страны заявил в интервью американскому изданию.
«Единственный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности [будут предоставлены Украине], и, честно говоря, я хочу, чтобы мы пришли к взаимопониманию до начала переговоров. Если он [Трамп] сможет гарантировать Украине надёжную и необратимую безопасность, мы пойдём по этому дипломатическому пути [переговоров с Путиным]», — рассказал Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. По его словам, после завершения конфликта на территорию Украины должны быть введены миротворческие силы. При этом только европейского контингента в них будет недостаточно — там обязательно должны присутствовать и бойцы США.
Зеленский заявил, что только американский президент способен достичь мира и только он может о чем-либо договориться с Путиным. Украинский лидер пожелал, чтобы победа в этом конфликте оказалась достижением Трампа.
Ранее американские СМИ писали о том, что Зеленский пытается открыть «второй» фронт против РФ, усердно пытаясь расположить к себе нового президента США. В изданиях отмечали, что лидер Украины сильнее всех мировых лидеров пытается «подлизаться» к Трампу.
Также Зеленский уже упоминал, что Украина должна получить гарантии безопасности до начала переговоров, пишет RT. После этого украинский лидер отметил, что численность миротворцев на украинской территории после завершения конфликта должна составлять минимум 200 тысяч военных, пишет «Царьград».
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