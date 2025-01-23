Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в челябинское заксобрание

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Эту информацию подтвердил URA.RU координатор областного отделения ЛДПР Виталий Пашин.
«Слуцкий продолжит традицию, начатую еще при Владимире Жириновском. Жириновский лично возглавлял списки на выборах в региональные парламенты. Вторым номером буду я, третьим — лидер фракции ЛДПР в ЗСО Виталий Пашин», — пояснил URA.RU Пашин.
На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий.
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