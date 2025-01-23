Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в челябинское заксобрание

23 января 2025 в 15:21 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий на выборах в заксобрание Челябинской области продолжит традицию своего предшественника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Эту информацию подтвердил URA.RU координатор областного отделения ЛДПР Виталий Пашин. «Слуцкий продолжит традицию, начатую еще при Владимире Жириновском. Жириновский лично возглавлял списки на выборах в региональные парламенты. Вторым номером буду я, третьим — лидер фракции ЛДПР в ЗСО Виталий Пашин», — пояснил URA.RU Пашин. На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Эту информацию подтвердил URA.RU координатор областного отделения ЛДПР Виталий Пашин. «Слуцкий продолжит традицию, начатую еще при Владимире Жириновском. Жириновский лично возглавлял списки на выборах в региональные парламенты. Вторым номером буду я, третьим — лидер фракции ЛДПР в ЗСО Виталий Пашин», — пояснил URA.RU Пашин. На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий.