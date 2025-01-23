Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах в челябинское заксобрание

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Леонид Слуцкий на выборах в заксобрание Челябинской области продолжит традицию своего предшественника Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Эту информацию подтвердил URA.RU координатор областного отделения ЛДПР Виталий Пашин.

«Слуцкий продолжит традицию, начатую еще при Владимире Жириновском. Жириновский лично возглавлял списки на выборах в региональные парламенты. Вторым номером буду я, третьим — лидер фракции ЛДПР в ЗСО Виталий Пашин», — пояснил URA.RU Пашин.

На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Эту информацию подтвердил URA.RU координатор областного отделения ЛДПР Виталий Пашин. «Слуцкий продолжит традицию, начатую еще при Владимире Жириновском. Жириновский лично возглавлял списки на выборах в региональные парламенты. Вторым номером буду я, третьим — лидер фракции ЛДПР в ЗСО Виталий Пашин», — пояснил URA.RU Пашин. На выборах в областной парламент предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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