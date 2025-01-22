22 января 2025

В Пермском крае слесарю при ремонте автобуса проломило череп

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий пострадал при ремонте автобуса (архивное фото)
Рабочий пострадал при ремонте автобуса (архивное фото) Фото:

В Чайковском Пермского края автослесарь при ремонте автобуса получил удар рукояткой по голове, который привел к повреждению глаза и перелому черепа. Расследованием несчастного случая занимается Государственная инспекция труда.

«Автослесарь, выполняя работы по ремонту автобуса на производственной площадке, получил удар пусковой рукояткой по голове. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, переломы костей черепа, травма правого глаза с нарушением его структуры», — сообщает госинспекция в Telegram.

Сейчас ведомство опрашивает пострадавшего и работодателя. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, то начальству пострадавшего грозит штраф. Материалы расследования Госинспекция также направит в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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В Чайковском Пермского края автослесарь при ремонте автобуса получил удар рукояткой по голове, который привел к повреждению глаза и перелому черепа. Расследованием несчастного случая занимается Государственная инспекция труда. «Автослесарь, выполняя работы по ремонту автобуса на производственной площадке, получил удар пусковой рукояткой по голове. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, переломы костей черепа, травма правого глаза с нарушением его структуры», — сообщает госинспекция в Telegram. Сейчас ведомство опрашивает пострадавшего и работодателя. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, то начальству пострадавшего грозит штраф. Материалы расследования Госинспекция также направит в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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