В Пермском крае слесарю при ремонте автобуса проломило череп

В Чайковском Пермского края автослесарь при ремонте автобуса получил удар рукояткой по голове, который привел к повреждению глаза и перелому черепа. Расследованием несчастного случая занимается Государственная инспекция труда.
«Автослесарь, выполняя работы по ремонту автобуса на производственной площадке, получил удар пусковой рукояткой по голове. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, переломы костей черепа, травма правого глаза с нарушением его структуры», — сообщает госинспекция в Telegram.
Сейчас ведомство опрашивает пострадавшего и работодателя. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, то начальству пострадавшего грозит штраф. Материалы расследования Госинспекция также направит в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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