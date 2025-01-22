Пермский вице-спикер хочет наградить родителей за воспитание будущих губернаторов

Заместитель председателя заксобрания Прикамья, Герой России Сергей Яшкин считает, что родителей статусных чиновников надо награждать за достойное воспитание детей. Об этом он заявил на пленарном заседании ЗС 23 января при обсуждении вопроса о внесении изменений в закон о наградах. Трансляция проходила на сайте парламента.
«Я предлагаю расширить список родителей. У нас в Пермском крае есть лица, награжденные восьмью, шестью государственными наградами. Есть Герои России. Есть [вице-премьер РФ] Трутнев Юрий Петрович, есть федеральный министр [Максим] Решетников (глава минэка РФ — Ред.), губернатор Пермского края Махонин Дмитрий Николаевич. Я считаю, что их родители тоже достойны знака за достойное воспитание детей», — заявил Яшкин.
С инициативой внесения поправок в закон о наградах за воспитание детей выступил глава Прикамья. Вносится несколько корректив. Так, будет учитываться наличие не пяти, а четырех детей. Также устанавливается, что вручение награды будет проходить 15 мая, в Международный день семьи, и 8 июля, в День семьи, любви и верности. Плюс меняется само оформление почетного знака. Депутаты заксобрания приняли поправки в первом чтении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!