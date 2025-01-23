В Челябинске построят площадки для игры в городки

В Челябинске построят первые две открытые площадки для игр в городки. Они появятся на территории комплексов «Факел» и «Метар-спорт», сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
«В рамках первой встречи достигнуты договоренности о строительстве двух открытых площадок для Федерации городошного спорта на территории комплексов „Факел“ и „Метар-спорт“. Места подобраны тщательно, с учетом пожеланий представителей самой Федерации и необходимости выдержать нужную удаленность от жилых домов, чтобы тренировочный процесс не мешал людям. На встрече представители Федерации полностью одобрили и сами площадки, и их количество», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В горадминистрации пояснили, что во время встречи члены Федерации попросили построить также и закрытые площадки, чтобы можно было тренироваться круглый год и проводить соревнования. Как отметил зампрезидента областной Федерации городошного спорта Дмитрий Зиновьев, сейчас они не могут провести даже чемпионат области. В мэрии попросили проект корта.
«Начальник управления по физической культуре и спорту объяснил, что для проработки этого вопроса нужен проект корта. Однако пока соответствующих предложений и проектной документации в управление не поступало», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска.
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