В Челябинске построят площадки для игры в городки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На территории двух челябинских комплексов появятся городошные площадки
На территории двух челябинских комплексов появятся городошные площадки Фото:

В Челябинске построят первые две открытые площадки для игр в городки. Они появятся на территории комплексов «Факел» и «Метар-спорт», сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. 

«В рамках первой встречи достигнуты договоренности о строительстве двух открытых площадок для Федерации городошного спорта на территории комплексов „Факел“ и „Метар-спорт“. Места подобраны тщательно, с учетом пожеланий представителей самой Федерации и необходимости выдержать нужную удаленность от жилых домов, чтобы тренировочный процесс не мешал людям. На встрече представители Федерации полностью одобрили и сами площадки, и их количество», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации пояснили, что во время встречи члены Федерации попросили построить также и закрытые площадки, чтобы можно было тренироваться круглый год и проводить соревнования. Как отметил зампрезидента областной Федерации городошного спорта Дмитрий Зиновьев, сейчас они не могут провести даже чемпионат области. В мэрии попросили проект корта.

«Начальник управления по физической культуре и спорту объяснил, что для проработки этого вопроса нужен проект корта. Однако пока соответствующих предложений и проектной документации в управление не поступало», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске построят первые две открытые площадки для игр в городки. Они появятся на территории комплексов «Факел» и «Метар-спорт», сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.  «В рамках первой встречи достигнуты договоренности о строительстве двух открытых площадок для Федерации городошного спорта на территории комплексов „Факел“ и „Метар-спорт“. Места подобраны тщательно, с учетом пожеланий представителей самой Федерации и необходимости выдержать нужную удаленность от жилых домов, чтобы тренировочный процесс не мешал людям. На встрече представители Федерации полностью одобрили и сами площадки, и их количество», — уточнили в пресс-службе мэрии. В горадминистрации пояснили, что во время встречи члены Федерации попросили построить также и закрытые площадки, чтобы можно было тренироваться круглый год и проводить соревнования. Как отметил зампрезидента областной Федерации городошного спорта Дмитрий Зиновьев, сейчас они не могут провести даже чемпионат области. В мэрии попросили проект корта. «Начальник управления по физической культуре и спорту объяснил, что для проработки этого вопроса нужен проект корта. Однако пока соответствующих предложений и проектной документации в управление не поступало», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...