В ФАС объяснили резкое подорожание картофеля

Резкое подорожание картофеля в России связано с низкой ценой на него в 2024 году, поэтому сейчас произошла корректировка. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский.
«Сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим — потому что была низкая база в прошлом году», — сказал Шаскольский в интервью «Россия-24». Он подчеркнул, что в 2024 году причиной очень низкой цены стал богатый урожай.
Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай картофеля в организованном секторе в 2024 году достиг 7,2 млн тонн. По данным ведомства, это соответствует среднегодовым показателям. Однако из-за заморозков весной прошлого года и последующих засухи и обильных осадков в некоторых регионах, показатели сбора оказались ниже рекордных 8,6 млн тонн, зафиксированных в 2023 году. Об этом писал «Ридус».
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