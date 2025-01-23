В ФАС объяснили резкое подорожание картофеля

ФАС: цена на картофель в России выросла из-за низкой базы в 2024 году
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По словам Шаскольского, низкая цена в прошлом году была из-за большого урожая
По словам Шаскольского, низкая цена в прошлом году была из-за большого урожая Фото:

Резкое подорожание картофеля в России связано с низкой ценой на него в 2024 году, поэтому сейчас произошла корректировка. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский.

«Сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим — потому что была низкая база в прошлом году», — сказал Шаскольский в интервью «Россия-24». Он подчеркнул, что в 2024 году причиной очень низкой цены стал богатый урожай.

Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай картофеля в организованном секторе в 2024 году достиг 7,2 млн тонн. По данным ведомства, это соответствует среднегодовым показателям. Однако из-за заморозков весной прошлого года и последующих засухи и обильных осадков в некоторых регионах, показатели сбора оказались ниже рекордных 8,6 млн тонн, зафиксированных в 2023 году. Об этом писал «Ридус».

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Резкое подорожание картофеля в России связано с низкой ценой на него в 2024 году, поэтому сейчас произошла корректировка. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский. «Сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим — потому что была низкая база в прошлом году», — сказал Шаскольский в интервью «Россия-24». Он подчеркнул, что в 2024 году причиной очень низкой цены стал богатый урожай. Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай картофеля в организованном секторе в 2024 году достиг 7,2 млн тонн. По данным ведомства, это соответствует среднегодовым показателям. Однако из-за заморозков весной прошлого года и последующих засухи и обильных осадков в некоторых регионах, показатели сбора оказались ниже рекордных 8,6 млн тонн, зафиксированных в 2023 году. Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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