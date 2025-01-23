23 января 2025

«Такого еще не было»: в Тюмени на Цветном бульваре откроют новый аттракцион

В Тюмени на Цветном бульваре откроют новый аттракцион
© Служба новостей «URA.RU»
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Какой будет новая карусель — не уточняется
Какой будет новая карусель — не уточняется Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре весной установят новый аттракцион, а также запустят карусель «Высший пилотаж». Об этом URA.RU сообщили в Городском парке культуры и отдыха. Какой будет новая карусель — не уточняется.

«В этом году мы планируем полноценно запустить „Высший пилотаж“ уже в мае, и мы уверены, что он станет настоящим хитом среди любителей острых ощущений. Кроме того, мы активно рассматриваем различные варианты аттракционной техники и ведем переговоры о ее приобретении. Весной 2025 года мы планируем установить аттракцион, который еще не был представлен на Цветном бульваре», — рассказали корреспонденту агентства в парке.

Аттракцион «Высший пилотаж» открыли в 2024 году в День города. Но через две недели его работу приостановили, так как некоторые контактные элементы работали некорректно и требовали постоянного обслуживания. Осенью карусель снова открыли, но не все горожане успели на ней прокатиться из-за окончания теплого сезона.

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В Тюмени на Цветном бульваре весной установят новый аттракцион, а также запустят карусель «Высший пилотаж». Об этом URA.RU сообщили в Городском парке культуры и отдыха. Какой будет новая карусель — не уточняется. «В этом году мы планируем полноценно запустить „Высший пилотаж“ уже в мае, и мы уверены, что он станет настоящим хитом среди любителей острых ощущений. Кроме того, мы активно рассматриваем различные варианты аттракционной техники и ведем переговоры о ее приобретении. Весной 2025 года мы планируем установить аттракцион, который еще не был представлен на Цветном бульваре», — рассказали корреспонденту агентства в парке. Аттракцион «Высший пилотаж» открыли в 2024 году в День города. Но через две недели его работу приостановили, так как некоторые контактные элементы работали некорректно и требовали постоянного обслуживания. Осенью карусель снова открыли, но не все горожане успели на ней прокатиться из-за окончания теплого сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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