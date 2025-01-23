В «Газпроме» сочли цены на газ в России недостаточно высокими

Текущий уровень оптовых цен на газ в России не обеспечивает поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей. Об этом завяил начальник отдела ПАО «Газпром» Алексей Сахаров.
«Текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей», — рассказал Алексей Сахаров на заседании при комитете Госдумы по энергетике, его слова передает «Интерфакс». Начальник отдела «Газпрома» подчеркнул, что невозможность поддерживать и развивать газовую инфраструктуру в дальнейшем приведет к ухудшению надежности газоснабжения и усложнению принятия инвестиционных решений по развитию газификации.
Необходимо повысить тарифы на транспортировку газа независимых производителей, подчеркнул Сахаров. Он отметил, что эти тарифы заморожены с 2015 года и «Газпром» оказывает эти услуги ниже себестоимости. В настоящее время средний тариф на транспортировку тысячи кубометров на 100 километров составляет 65,2 рубля, в то время как средняя себестоимость такой перевозки в настоящее время составляет 109 рублей. Для обеспечения же новых проектов цену требуется поднять до 170 рублей.
При этом независимые производители требуют снижения тарифа на транспортировку газа по магистралям из-за недостаточного развития газотранспортной системы. Точку зрения независимых производителей сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов.
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