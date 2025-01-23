Незнакомец, Новый год и смерть: как свердловская семья впустила в дом гостя, который убил 7 человек

Семь человек в Каменске-Уральском убил незнакомец, с которым они ехали в поезде

23 января 2025 в 17:39 Размер текста - 17 +

Виктор Петриченко обвиняется в убийстве семи человек Фото: Илья Московец © URA.RU Спустя 30 лет сыщикам удалось раскрыть громкое убийство семи человек, совершенное в Каменске-Уральском (Свердловская область) в новогоднюю ночь. Подозреваемый Виктор Петриченко был задержан в Благовещенске, куда он бежал после расправы и где успел обзавестись женой и ребенком. Что известно о преступнике и его жертвах, ради чего он погубил людей и благодаря чему его вычислили, — в материале URA.RU. Жертвы Газеты 30 лет назад печатали фото убитых Фото: Илья Московец © URA.RU Тела пятерых взрослых и двух детей нашли в квартире дома на улице 2-й Рабочей в Каменске-Уральском 5 января 1993 года. Убитыми оказались хозяева: 37-летняя Людмила и 40-летний Владимир Ивановы и их дети, 12-летняя дочь и 13-летний сын. Отец работал водителем автобуса, мать — продавцом в магазине. Также в жилище лежали трупы их 53-летней родственницы и 30-летних гостей из Пермского края: директора одной из школ с женой. Их фамилии Гилевы и Верзаков. В роковую ночь они собрались все вместе, чтобы встретить Новый год. По воспоминаниям жильцов, криков никто не слышал, лишь только непонятные стуки в квартире Ивановых. При этом полиция позже сообщила, что компания вела себя шумно, люди постоянно выходили на улицу, и вообще имелись признаки ссоры. Тем не менее хватились Иванова только на пятый день, когда он не вышел в рейс. Знакомый забрался в квартиру через окно и содрогнулся: на полу лежали семь трупов. Убийство В квартире справа произошло убийство Фото: Илья Московец © URA.RU Взрослых и детей забили молотками. При этом одна из соседок жильцов, Галина, рассказывала URA.RU, что хозяевам в водку якобы подмешали лекарство, из-за которого они почувствовали себя плохо, и стали легкой жертвой для убийцы. В жилище имелись все признаки ограбления, пропали ценные вещи. Установили, что убийца покинул квартиру уже под утро. Поиск преступника по горячим следам особого успеха не принес. Однако сыщиками было установлено, что утром 31 декабря Гилевы и Верзаков приехали к Ивановым на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Оперативники предположили, что в дороге они могли познакомиться с каким-то человеком и привести с собой в гости. Позже эта гипотеза оказалась верной. Незнакомец О кошмаре на улице Рабочей писали в 90-е все СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU Также милиция установила, что в 23-24 часа 31 декабря Ивановых и их родню видели недалеко от дома на улице с каким-то человеком, они о чем-то спорили. Был составлен портрет незнакомца: 23-27 лет, рост 180 см, одет в дубленый коричневый полушубок и меховую шапку. По словам очевидцев, этот парень особенно активно общался с Гилевыми и Верзаковым в электричке. Его искали даже через СМИ, прокуратура и ОВД обращались к гражданам за помощью и обещали вознаграждение. Однако предполагаемый убийца как в воду канул. В 1993 году расследование дела было приостановлено. Бродяга Мужчина скрывался от сыщиков 30 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Выйти на след преступника удалось в 2025-м. Как сообщала пресс-служба СКР Свердловской области, криминалисты провели дополнительные экспертизы, которые стали возможны благодаря современным технологиям. По ДНК был вычислен житель Благовещенска Виктор Петриченко, который ранее был судим и отбывал наказание в Амурской области. Сейчас ему 53 года, а в 1993-м было 20. Он никогда не был жителем Свердловской области и в прошлом являлся по сути бродягой. После убийства рванул на Дальний Восток, там залег на дно. Завел семью, работал электромонтером. «Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали. И лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска», — рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Арест Петриченко арестовали Фото: Илья Московец © URA.RU Петриченко действительно познакомился с Гилевыми и Верзаковым в электричке. Радушные уральцы пригласили нового приятеля встретить Новый год вместе. Так он попал к Ивановым. «Во время пребывания в квартире злоумышленник решил совершить хищение денег и имущества потерпевших, с целью чего и совершил это особо тяжкое преступление. Поскольку фигуранта с потерпевшими ранее ничего не связывало, он не являлся жителем Среднего Урала и, по существу, вел бродяжнический образ жизни, на начальном этапе раскрыть преступление не представилось возможным», — объяснила пресс-служба свердловского СКР. На днях Петриченко этапировали в Каменск-Уральский. На время следствия его поместили за решетку. Обвиняемого ждет ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. Сыщики отрабатывают его на причастность не только к жестокому убийству в Каменске-Уральском, но и к другим ранее совершенным тяжким преступлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя 30 лет сыщикам удалось раскрыть громкое убийство семи человек, совершенное в Каменске-Уральском (Свердловская область) в новогоднюю ночь. Подозреваемый Виктор Петриченко был задержан в Благовещенске, куда он бежал после расправы и где успел обзавестись женой и ребенком. Что известно о преступнике и его жертвах, ради чего он погубил людей и благодаря чему его вычислили, — в материале URA.RU. Тела пятерых взрослых и двух детей нашли в квартире дома на улице 2-й Рабочей в Каменске-Уральском 5 января 1993 года. Убитыми оказались хозяева: 37-летняя Людмила и 40-летний Владимир Ивановы и их дети, 12-летняя дочь и 13-летний сын. Отец работал водителем автобуса, мать — продавцом в магазине. Также в жилище лежали трупы их 53-летней родственницы и 30-летних гостей из Пермского края: директора одной из школ с женой. Их фамилии Гилевы и Верзаков. В роковую ночь они собрались все вместе, чтобы встретить Новый год. По воспоминаниям жильцов, криков никто не слышал, лишь только непонятные стуки в квартире Ивановых. При этом полиция позже сообщила, что компания вела себя шумно, люди постоянно выходили на улицу, и вообще имелись признаки ссоры. Тем не менее хватились Иванова только на пятый день, когда он не вышел в рейс. Знакомый забрался в квартиру через окно и содрогнулся: на полу лежали семь трупов. Взрослых и детей забили молотками. При этом одна из соседок жильцов, Галина, рассказывала URA.RU, что хозяевам в водку якобы подмешали лекарство, из-за которого они почувствовали себя плохо, и стали легкой жертвой для убийцы. В жилище имелись все признаки ограбления, пропали ценные вещи. Установили, что убийца покинул квартиру уже под утро. Поиск преступника по горячим следам особого успеха не принес. Однако сыщиками было установлено, что утром 31 декабря Гилевы и Верзаков приехали к Ивановым на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Оперативники предположили, что в дороге они могли познакомиться с каким-то человеком и привести с собой в гости. Позже эта гипотеза оказалась верной. Также милиция установила, что в 23-24 часа 31 декабря Ивановых и их родню видели недалеко от дома на улице с каким-то человеком, они о чем-то спорили. Был составлен портрет незнакомца: 23-27 лет, рост 180 см, одет в дубленый коричневый полушубок и меховую шапку. По словам очевидцев, этот парень особенно активно общался с Гилевыми и Верзаковым в электричке. Его искали даже через СМИ, прокуратура и ОВД обращались к гражданам за помощью и обещали вознаграждение. Однако предполагаемый убийца как в воду канул. В 1993 году расследование дела было приостановлено. Выйти на след преступника удалось в 2025-м. Как сообщала пресс-служба СКР Свердловской области, криминалисты провели дополнительные экспертизы, которые стали возможны благодаря современным технологиям. По ДНК был вычислен житель Благовещенска Виктор Петриченко, который ранее был судим и отбывал наказание в Амурской области. Сейчас ему 53 года, а в 1993-м было 20. Он никогда не был жителем Свердловской области и в прошлом являлся по сути бродягой. После убийства рванул на Дальний Восток, там залег на дно. Завел семью, работал электромонтером. «Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали. И лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска», — рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Петриченко действительно познакомился с Гилевыми и Верзаковым в электричке. Радушные уральцы пригласили нового приятеля встретить Новый год вместе. Так он попал к Ивановым. «Во время пребывания в квартире злоумышленник решил совершить хищение денег и имущества потерпевших, с целью чего и совершил это особо тяжкое преступление. Поскольку фигуранта с потерпевшими ранее ничего не связывало, он не являлся жителем Среднего Урала и, по существу, вел бродяжнический образ жизни, на начальном этапе раскрыть преступление не представилось возможным», — объяснила пресс-служба свердловского СКР. На днях Петриченко этапировали в Каменск-Уральский. На время следствия его поместили за решетку. Обвиняемого ждет ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. Сыщики отрабатывают его на причастность не только к жестокому убийству в Каменске-Уральском, но и к другим ранее совершенным тяжким преступлениям.