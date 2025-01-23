«Красиво, как в сказке»: топ-5 самых дорогих арендных коттеджей в Кургане. Фото

Курганцы зарабатывают до 25 000 в сутки на аренде коттеджей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи сдаются в аренду по ценам до 25 000 за сутки
Коттеджи сдаются в аренду по ценам до 25 000 за сутки Фото:

Курган предлагает множество вариантов для аренды коттеджей. Цены за сутки достигают 25 000 рублей. URA.RU сделало подборку самых дорогих арендных коттеджей, которые идеально подойдут для проведения праздников и мероприятий.

Коттедж в Черемухово от 15 000 за сутки

Отлично подходит для отдыха и праздников. На первом этаже имеются прихожая, гостиная с большим столом (ТВ, Wi-Fi), санузел и кухня с необходимой техникой. На втором этаже — три комфортабельные комнаты с балконом и санузел, всего 8 спальных мест. На участке — беседка с камином и отдельная баня на дровах. Коттедж вмещает 10-20 человек, идеально подходит для торжеств и семейного отдыха. Запрещено курение и шум после 22:00.

Коттедж «На Еловой» от 18 000 за сутки

Этот коттедж предлагает все удобства для комфортного проживания и проведения мероприятий. Здесь есть банкетный зал на 25 человек, кухня с посудой и большая беседка на 40 человек с музыкальным оборудованием. Также предусмотрена большая баня на 15 человек.

Коттедж с баней и чаном от 20 000 за сутки

Этот двухэтажный коттедж площадью 250 кв.м. расположен всего в 2 км от центрального рынка. Он идеально подходит для мероприятий и вмещает до 20 человек за столом. В доме новый ремонт, два санузла и душ. На территории есть русская баня и большой мангал.

Гостевой дом «Green House» от 20 000 за сутки

Уютный дом с тремя однокомнатными и двумя двухкомнатными номерами. В банкетном зале могут разместиться до 30 человек, а кухня полностью оборудована для приготовления пищи. Закрытая территория с парковкой на 20 машин и мангальными зонами делает этот коттедж идеальным местом для отдыха на природе.

Коттедж «Усадьба Фалькова» от 25 000 за сутки

Просторное место для праздников с возможностью аренды профессионального пармастера для услуг по парению в бане. Коттедж предлагает две локации для мероприятий: обеденная зона на втором этаже и танцевальное помещение с профессиональной акустикой на первом.

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Курган предлагает множество вариантов для аренды коттеджей. Цены за сутки достигают 25 000 рублей. URA.RU сделало подборку самых дорогих арендных коттеджей, которые идеально подойдут для проведения праздников и мероприятий. Коттедж в Черемухово от 15 000 за сутки Отлично подходит для отдыха и праздников. На первом этаже имеются прихожая, гостиная с большим столом (ТВ, Wi-Fi), санузел и кухня с необходимой техникой. На втором этаже — три комфортабельные комнаты с балконом и санузел, всего 8 спальных мест. На участке — беседка с камином и отдельная баня на дровах. Коттедж вмещает 10-20 человек, идеально подходит для торжеств и семейного отдыха. Запрещено курение и шум после 22:00. Коттедж «На Еловой» от 18 000 за сутки Этот коттедж предлагает все удобства для комфортного проживания и проведения мероприятий. Здесь есть банкетный зал на 25 человек, кухня с посудой и большая беседка на 40 человек с музыкальным оборудованием. Также предусмотрена большая баня на 15 человек. Коттедж с баней и чаном от 20 000 за сутки Этот двухэтажный коттедж площадью 250 кв.м. расположен всего в 2 км от центрального рынка. Он идеально подходит для мероприятий и вмещает до 20 человек за столом. В доме новый ремонт, два санузла и душ. На территории есть русская баня и большой мангал. Гостевой дом «Green House» от 20 000 за сутки Уютный дом с тремя однокомнатными и двумя двухкомнатными номерами. В банкетном зале могут разместиться до 30 человек, а кухня полностью оборудована для приготовления пищи. Закрытая территория с парковкой на 20 машин и мангальными зонами делает этот коттедж идеальным местом для отдыха на природе. Коттедж «Усадьба Фалькова» от 25 000 за сутки Просторное место для праздников с возможностью аренды профессионального пармастера для услуг по парению в бане. Коттедж предлагает две локации для мероприятий: обеденная зона на втором этаже и танцевальное помещение с профессиональной акустикой на первом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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