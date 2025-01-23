Курган предлагает множество вариантов для аренды коттеджей. Цены за сутки достигают 25 000 рублей. URA.RU сделало подборку самых дорогих арендных коттеджей, которые идеально подойдут для проведения праздников и мероприятий.
Коттедж в Черемухово от 15 000 за сутки
Отлично подходит для отдыха и праздников. На первом этаже имеются прихожая, гостиная с большим столом (ТВ, Wi-Fi), санузел и кухня с необходимой техникой. На втором этаже — три комфортабельные комнаты с балконом и санузел, всего 8 спальных мест. На участке — беседка с камином и отдельная баня на дровах. Коттедж вмещает 10-20 человек, идеально подходит для торжеств и семейного отдыха. Запрещено курение и шум после 22:00.
Коттедж «На Еловой» от 18 000 за сутки
Этот коттедж предлагает все удобства для комфортного проживания и проведения мероприятий. Здесь есть банкетный зал на 25 человек, кухня с посудой и большая беседка на 40 человек с музыкальным оборудованием. Также предусмотрена большая баня на 15 человек.
Коттедж с баней и чаном от 20 000 за сутки
Этот двухэтажный коттедж площадью 250 кв.м. расположен всего в 2 км от центрального рынка. Он идеально подходит для мероприятий и вмещает до 20 человек за столом. В доме новый ремонт, два санузла и душ. На территории есть русская баня и большой мангал.
Гостевой дом «Green House» от 20 000 за сутки
Уютный дом с тремя однокомнатными и двумя двухкомнатными номерами. В банкетном зале могут разместиться до 30 человек, а кухня полностью оборудована для приготовления пищи. Закрытая территория с парковкой на 20 машин и мангальными зонами делает этот коттедж идеальным местом для отдыха на природе.
Коттедж «Усадьба Фалькова» от 25 000 за сутки
Просторное место для праздников с возможностью аренды профессионального пармастера для услуг по парению в бане. Коттедж предлагает две локации для мероприятий: обеденная зона на втором этаже и танцевальное помещение с профессиональной акустикой на первом.
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