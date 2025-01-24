Теннис, танцы и балет: как живет 12-летняя девочка из Екатеринбурга с редким диагнозом. Фото, видео

В Екатеринбурге 12-летняя девочка с ОВЗ занимается большим теннисом

25 января 2025 в 16:07 Размер текста - 17 +

Помимо редкой аномалии, у Богданы сахарный диабет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге живет 12-летняя Богдана Комарова, у которой еще до рождения выявили редкую аномалию развития спинного мозга. Несмотря на множество пережитых операций и инвалидную коляску, девочка занимается большим теннисом и ходит в обычную школу. О том, как живет юная спортсменка — в материале URA.RU. На 32-й неделе беременности маме Богданы — Анне Комаровой — врачи сообщили, что у ее ребенка диагноз, несовместимый с жизнью. Роды должны были пройти естественным путем, но в итоге, по рекомендациям врачей, ей сделали кесарево сечение. Малышка родилась со спинномозговой грыжей — в тот же день ее экстренно прооперировали. Врачи давали неутешительные прогнозы — говорили, что дети с таким диагнозом не доживают и до года. Мама юной спортсменки не перестает заниматься реабилитацией Богданы Фото: Размик Закарян © URA.RU Сейчас Богдане 12 лет, у нее ряд серьезных заболеваний: расщелина позвоночника (spina bifida), нижний вялый парапрез (неврологический синдром, характеризующийся ослаблением силы мышц ног), нарушение функций тазовых органов, сахарный диабет первого типа и другое. Всего девочка пережила 13 операций, шесть из них — в первый год жизни. Ежегодно Богдана ездит на реабилитацию в Сочи, где проходит различные терапии, плавание, массаж и занимается лечебной физкультурой (ЛФК). Когда Богдане было всего два года, мама увезла ее в Китай на реабилитацию. «С таким диагнозом наша медицина боялась что-то делать с ребенком — слишком много операций она пережила. <…> В Китае за два года Богдану привели в состояние здорового ребенка, не касаемо ножек, конечно», — рассказала Анна. Вернувшись в Екатеринбург, мама поняла, что дочь очень выносливая и у нее сильный характер — она может реализовать себя в спорте. «Я постоянно искала, но в Екатеринбурге тогда особо и не было спорта для ребят с ограниченными возможностями. Видела, что в Тюмени есть танцы на колясках, в Москве — разнообразие», — сказала Анна, отметив, что ее дочь уже пробовала заниматься танцами, боччей и баскетболом. Мама включила спорт в жизнь дочери, чтобы держать ее в тонусе. «Понимаю, что мы не восстановим ее полностью, но и не утратим то, что уже восстановили», — подчеркнула она. Богдана не забывает о тренировках даже дома Фото: Размик Закарян © URA.RU Богдане нравится заниматься творчеством: она пела, рисовала, даже занималась балетом. Но главное увлечение, которое появилось в ее жизни в 2022-м — большой теннис. Сейчас юная спортсменка тренируется три раза в неделю: она в группах общей физподготовки и спортивной. Кроме того, одна из тренировок — падл (вид спорта на стыке тенниса, пинг-понга и сквоша). Девочка занимается теннисом как и от АНО «Второе дыхание», так и от центра адаптивного спорта «Родник». По словам Богданы, все ее соперники на колясках, но правила не отличаются от тех, по которым играют на ногах. При этом Алексей Коромыслов — представитель «Родника» — специально обучился специфике игры в большой теннис детьми с ОВЗ. Юная спортсменка завоевала уже восемь медалей в различных соревнованиях. Богдана боролась за призовые места несколько раз в Москве, в Казани. «Сейчас мы готовимся к соревнованиям в Нижнем Новгороде, которые пройдут в конце февраля», — поделилась девочка, добавив, что еще планирует начать заниматься танцами. Богдана ходит в школу №79 Академического района. До поступления девочку три-четыре раза в год возили на всевозможные реабилитации, однако со школой совмещать их стало сложнее. По ее словам, с одноклассниками у нее хорошие отношения. «Нас иногда ругают: меня должен сопровождать только один человек, а в итоге — половина класса», — посмеялась Богдана. Анна Комарова — председатель областной общественной организации инвалидов с детства «СОДИ» Фото: Размик Закарян © URA.RU Анна считает, что ОВЗ — не помеха для реализации в жизни. «Я не вижу, что Богдана, „какая-то не такая“. Отношусь к ней, как к здоровому ребенку. И требую, как со здорового. <…> Нет неразрешимых ситуаций — все поправимо», — отмечает мама. По ее словам, в будущем девочка может реализовать себя и как спортсменка, и как тренер. По словам женщины, сложности иногда бывают в плане проезда на коляске. Например, недавно ей даже пришлось обратиться к депутату гордумы Анастасии Немец из-за неубранного снега у школы. «Вроде бы все в Академическом районе чистится, но на территории школы №79 — совершенно ничего. Сколько бы я туда ни писала — просто меня не слышат», — посетовала Анна, добавив, что был случай, когда она пыталась завезти Богдану в школу по снегу, но во время этого поскользнулась и упала, а дочь выпала из коляски и ударилась. Анна Комарова — председатель свердловской областной организации родителей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Там мы друг друга поддерживаем, устраиваем праздники и различные мастер-классы. Недавно мы выиграли грант при поддержке министерства соцполитики региона», — сказала она, пояснив, что он будет направлен на иппотерапию — метод реабилитации с помощью верховой езды и общения с лошадьми.



Если вы хотите помочь Богдане с реабилитацией — перечислите любую посильную сумму по номеру карты 4276162932421529, «Сбербанк», получатель — Анна Михайловна К. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту p.habarova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге живет 12-летняя Богдана Комарова, у которой еще до рождения выявили редкую аномалию развития спинного мозга. Несмотря на множество пережитых операций и инвалидную коляску, девочка занимается большим теннисом и ходит в обычную школу. О том, как живет юная спортсменка — в материале URA.RU. На 32-й неделе беременности маме Богданы — Анне Комаровой — врачи сообщили, что у ее ребенка диагноз, несовместимый с жизнью. Роды должны были пройти естественным путем, но в итоге, по рекомендациям врачей, ей сделали кесарево сечение. Малышка родилась со спинномозговой грыжей — в тот же день ее экстренно прооперировали. Врачи давали неутешительные прогнозы — говорили, что дети с таким диагнозом не доживают и до года. Сейчас Богдане 12 лет, у нее ряд серьезных заболеваний: расщелина позвоночника (spina bifida), нижний вялый парапрез (неврологический синдром, характеризующийся ослаблением силы мышц ног), нарушение функций тазовых органов, сахарный диабет первого типа и другое. Всего девочка пережила 13 операций, шесть из них — в первый год жизни. Ежегодно Богдана ездит на реабилитацию в Сочи, где проходит различные терапии, плавание, массаж и занимается лечебной физкультурой (ЛФК). Когда Богдане было всего два года, мама увезла ее в Китай на реабилитацию. «С таким диагнозом наша медицина боялась что-то делать с ребенком — слишком много операций она пережила. <…> В Китае за два года Богдану привели в состояние здорового ребенка, не касаемо ножек, конечно», — рассказала Анна. Вернувшись в Екатеринбург, мама поняла, что дочь очень выносливая и у нее сильный характер — она может реализовать себя в спорте. «Я постоянно искала, но в Екатеринбурге тогда особо и не было спорта для ребят с ограниченными возможностями. Видела, что в Тюмени есть танцы на колясках, в Москве — разнообразие», — сказала Анна, отметив, что ее дочь уже пробовала заниматься танцами, боччей и баскетболом. Мама включила спорт в жизнь дочери, чтобы держать ее в тонусе. «Понимаю, что мы не восстановим ее полностью, но и не утратим то, что уже восстановили», — подчеркнула она. Богдане нравится заниматься творчеством: она пела, рисовала, даже занималась балетом. Но главное увлечение, которое появилось в ее жизни в 2022-м — большой теннис. Сейчас юная спортсменка тренируется три раза в неделю: она в группах общей физподготовки и спортивной. Кроме того, одна из тренировок — падл (вид спорта на стыке тенниса, пинг-понга и сквоша). Девочка занимается теннисом как и от АНО «Второе дыхание», так и от центра адаптивного спорта «Родник». По словам Богданы, все ее соперники на колясках, но правила не отличаются от тех, по которым играют на ногах. При этом Алексей Коромыслов — представитель «Родника» — специально обучился специфике игры в большой теннис детьми с ОВЗ. Юная спортсменка завоевала уже восемь медалей в различных соревнованиях. Богдана боролась за призовые места несколько раз в Москве, в Казани. «Сейчас мы готовимся к соревнованиям в Нижнем Новгороде, которые пройдут в конце февраля», — поделилась девочка, добавив, что еще планирует начать заниматься танцами. Богдана ходит в школу №79 Академического района. До поступления девочку три-четыре раза в год возили на всевозможные реабилитации, однако со школой совмещать их стало сложнее. По ее словам, с одноклассниками у нее хорошие отношения. «Нас иногда ругают: меня должен сопровождать только один человек, а в итоге — половина класса», — посмеялась Богдана. Анна считает, что ОВЗ — не помеха для реализации в жизни. «Я не вижу, что Богдана, „какая-то не такая“. Отношусь к ней, как к здоровому ребенку. И требую, как со здорового. <…> Нет неразрешимых ситуаций — все поправимо», — отмечает мама. По ее словам, в будущем девочка может реализовать себя и как спортсменка, и как тренер. По словам женщины, сложности иногда бывают в плане проезда на коляске. Например, недавно ей даже пришлось обратиться к депутату гордумы Анастасии Немец из-за неубранного снега у школы. «Вроде бы все в Академическом районе чистится, но на территории школы №79 — совершенно ничего. Сколько бы я туда ни писала — просто меня не слышат», — посетовала Анна, добавив, что был случай, когда она пыталась завезти Богдану в школу по снегу, но во время этого поскользнулась и упала, а дочь выпала из коляски и ударилась. Анна Комарова — председатель свердловской областной организации родителей, воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Там мы друг друга поддерживаем, устраиваем праздники и различные мастер-классы. Недавно мы выиграли грант при поддержке министерства соцполитики региона», — сказала она, пояснив, что он будет направлен на иппотерапию — метод реабилитации с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Если вы хотите помочь Богдане с реабилитацией — перечислите любую посильную сумму по номеру карты 4276162932421529, «Сбербанк», получатель — Анна Михайловна К. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту p.habarova@ura.ru.