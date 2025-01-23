На Кубани назвали незначительным ущерб популяции птиц из-за мазута в Черном море

Разлив мазута в Керченском проливе не привел к значительному ущербу для популяции птиц. По большей части основной ущерб им наносят штормы, бескормица и других причины. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосов со ссылкой на орнитологов.
«С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин, ущерб от ЧС для популяции незначительный», — рассказал Андрей Колосов, его слова передает «Коммерсант». Колосов подчеркнул, что точную информацию об ущербе популяции птиц от разлива нефтепродуктов получат только в 2026 году.
На территории Краснодарского края ежегодно зимуют около 300 тысяч птиц, сообщил замминистра природных ресурсов региона со ссылкой на подсчеты орнитологов. Он добавил, что около 90% пострадавших от мазута птиц — чомги. Однако их потери будут компенсированы за счет естественного воспроизводства птиц.
Накануне спасатели откачали с танкера «Волгонефть-239» 727 тонн мазута. Это более половины всего груза на борту, отмечали в Минтрансе.
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