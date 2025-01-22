Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину объема мазута

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Откачку мазута планируют закончить до конца января
Откачку мазута планируют закончить до конца января Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Спасатели откачали из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» 727 тонн мазута. Это более половины всего груза на борту, сообщили в Минтрансе. 

«Специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», — рассказали в пресс-службе министерства. Завершить работы планируется до конца января. 

По сообщению Минтранса, вчера откачали первый из четырех танков. Сегодня температура груза позволила начать непрерывную откачку.

В декабре в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Произошел разлив мазута, который, по оценке ученых, навсегда изменит береговую линию Черного моря. На месте экологического ЧП работает URA.RU. Читайте в материале подробности, как с разбитого танкера в Черном море откачивают мазут

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Спасатели откачали из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» 727 тонн мазута. Это более половины всего груза на борту, сообщили в Минтрансе.  «Специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», — рассказали в пресс-службе министерства. Завершить работы планируется до конца января.  По сообщению Минтранса, вчера откачали первый из четырех танков. Сегодня температура груза позволила начать непрерывную откачку. В декабре в Керченском проливе в восьми километрах от берега затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Произошел разлив мазута, который, по оценке ученых, навсегда изменит береговую линию Черного моря. На месте экологического ЧП работает URA.RU. Читайте в материале подробности, как с разбитого танкера в Черном море откачивают мазут
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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