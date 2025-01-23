Названы самые популярные зарубежные направления у пермяков для летнего отдыха

Многие жители Перми уже позаботились о покупке тура на лето. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Турция и Египет, рассказала URA.RU руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«На данный момент 20% постоянных клиентов уже забронировали туры. Турция уже не первый год остается лидером среди зарубежных направлений. Затем идет Египет», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она отметила, что Турция пользуется спросом не только у пермяков, но и россиян в целом. Также туда активно едут жители европейских стран. Из-за ажиотажа на это направление места в отелях с хорошим обслуживанием быстро заканчивается, и к лету может возникнуть дефицит, предупредила турагент. «Если сейчас туристу отправляю подборку из семи отелей, и все они отличные, то в феврале из них останется пять, в марте — три, а в апреле один», — рассказала Алина Балыбердина.
Собеседница агентства отметила, что на Египет спрос немного меньше. Это направление можно бронировать в феврале или марте, так как мест в отелях остается больше. «Пермяки привыкли откладывать покупку путевки на последний момент. Это сказывается на качестве отдыха и их бюджете. Путевку выгоднее бронировать заранее. Так и места в хорошем отеле можно приобрести со скидкой, и разделить платеж на несколько месяцев», — добавила турагент.
Ранее URA.RU рассказало, что стоимость путевок из Перми в Турцию может заметно вырасти. Подорожание составит до 30%.
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