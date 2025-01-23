У Украины нет никаких шансов победить Россию. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади состоится украинский военный парад», — рассказал Анджей Дуда в интервью телеканалу CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее в издании Daily Express сообщили, что РФ окажется единственным победителем в долгосрочной перспективе в конфликте на Украине. Об этом пишет RT.
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