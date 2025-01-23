Президент Польши предрек Украине бесславное поражение

Президент Польши Дуда: у Украины нет шансов победить Россию
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Анджей Дуда заявил, что Украина не сможет нанести поражение России
Анджей Дуда заявил, что Украина не сможет нанести поражение России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Украины нет никаких шансов победить Россию. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади состоится украинский военный парад», — рассказал Анджей Дуда в интервью телеканалу CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее в издании Daily Express сообщили, что РФ окажется единственным победителем в долгосрочной перспективе в конфликте на Украине. Об этом пишет RT.

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У Украины нет никаких шансов победить Россию. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади состоится украинский военный парад», — рассказал Анджей Дуда в интервью телеканалу CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее в издании Daily Express сообщили, что РФ окажется единственным победителем в долгосрочной перспективе в конфликте на Украине. Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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