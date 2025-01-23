В Челябинской области определились с планами на картошку и пшеницу

В минсельхозе Челябинской области озвучили планы на урожай нынешнего года. По информации пресс-службы министерства, регион сохранит позиции лидера в УрФО по основным видам сельхозпродукции, в том числе по зерновым и картофелю.
«Для нашей области план по зерновым и зернобобовым культурам составляет в этом году 1 млн 996,4 тысячи тонн зерна. К 2030 году предстоит увеличить валовой сбор зерна до 2 млн 400 тысяч тонн. Для этого необходимо совершенствовать технологию, повышать почвенное плодородие, сохранять и увеличивать площади посевов сельскохозяйственных культур», — заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. В 2024 году в регионе собрали 2 млн 111,9 тысячи тонн, что, на 22,4 тысячи тонн больше, чем в 2023 году.
Также в планах — собрать 355 тысяч тонн картофеля. В том числе в сельхозорганизациях — 116,5 тысячи тонн. В 2024 году в регионе собрано 351 тысяча тонн картофеля, из них 106 тысяч тонн — в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Учитывая, что ежегодно сокращается производство овощей и картофеля в личных хозяйствах граждан, сельхозпредприятиям нужно сохранять площади этих культур и увеличивать их урожайность. Для этого минсельхоз выделит субсидии на выращивание картофеля и овощей.
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