В Пермском крае сменился ответственный за выборы в столице нефтяников

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На смену одной опытной чиновнице пришла другая
На смену одной опытной чиновнице пришла другая Фото:

Председатель ТИК Чернушинского округа (считается территорией компании «Лукойл») Светлана Тиунова, возглавлявшая комиссию почти 20 лет, ушла в отставку. Об этом сообщает в своем telegram-канале крайизбиркома.

«Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Чернушинского округа Светлану Тиунову на основании личного заявления в связи с выходом на пенсию. Светлана Александровна проработала в должности председателя данного ТИК почти 20 лет», — говорится в сообщении.

Тиунову сменила ее заместитель Марина Шнайдер. У нее тоже почти 20-летний опыт работы в системе избирательных комиссий. «Хорошо знакома с составами УИК и организацией избирательного процесса», — говорят в избиркоме.

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Председатель ТИК Чернушинского округа (считается территорией компании «Лукойл») Светлана Тиунова, возглавлявшая комиссию почти 20 лет, ушла в отставку. Об этом сообщает в своем telegram-канале крайизбиркома. «Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Чернушинского округа Светлану Тиунову на основании личного заявления в связи с выходом на пенсию. Светлана Александровна проработала в должности председателя данного ТИК почти 20 лет», — говорится в сообщении. Тиунову сменила ее заместитель Марина Шнайдер. У нее тоже почти 20-летний опыт работы в системе избирательных комиссий. «Хорошо знакома с составами УИК и организацией избирательного процесса», — говорят в избиркоме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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