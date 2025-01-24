В Перми дешевле всего снять двухкомнатную квартиру можно в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. Здесь цены на аренду начинаются от 15-16 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте объявлений.
«Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе Перми от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. В Кировском районе — от 15 тысяч до 35 тысяч рублей. В Мотовилихинском районе — от 16 тысяч до 70 тысяч рублей», — сказано на сайте объявлений.
Самой дорогой локацией оказался Ленинский район, где квартиры сдают от 26 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Немного дешевле квартиры в Свердловском районе — от 17 тысяч до 90 тысяч рублей. В Индустриальном и Дзержинском цены варьируются от 20 до 70 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что цены на аренду квартир в Перми стали ниже. «Двушки» стали сдавать на 0,3% дешевле.
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