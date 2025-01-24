24 января 2025

Топ-3 района Перми, где сдают самые дешевые «двушки». Карта

В Перми стоимость аренды двухкомнатных квартир доходит до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми сдают квартиры от 15 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц
В Перми сдают квартиры от 15 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц Фото:

В Перми дешевле всего снять двухкомнатную квартиру можно в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. Здесь цены на аренду начинаются от 15-16 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте объявлений.

«Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе Перми от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. В Кировском районе — от 15 тысяч до 35 тысяч рублей. В Мотовилихинском районе — от 16 тысяч до 70 тысяч рублей», — сказано на сайте объявлений.

Самой дорогой локацией оказался Ленинский район, где квартиры сдают от 26 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Немного дешевле квартиры в Свердловском районе — от 17 тысяч до 90 тысяч рублей. В Индустриальном и Дзержинском цены варьируются от 20 до 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что цены на аренду квартир в Перми стали ниже. «Двушки» стали сдавать на 0,3% дешевле.

Самые дешевые квартиры находятся в Закамске и на Гайве
Самые дешевые квартиры находятся в Закамске и на Гайве
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В Перми дешевле всего снять двухкомнатную квартиру можно в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах. Здесь цены на аренду начинаются от 15-16 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте объявлений. «Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе Перми от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. В Кировском районе — от 15 тысяч до 35 тысяч рублей. В Мотовилихинском районе — от 16 тысяч до 70 тысяч рублей», — сказано на сайте объявлений. Самой дорогой локацией оказался Ленинский район, где квартиры сдают от 26 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Немного дешевле квартиры в Свердловском районе — от 17 тысяч до 90 тысяч рублей. В Индустриальном и Дзержинском цены варьируются от 20 до 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что цены на аренду квартир в Перми стали ниже. «Двушки» стали сдавать на 0,3% дешевле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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