Бывший статусный пермский чиновник передал на СВО ружье для борьбы с дронами

В Перми директор «Открытой школы» Петр Перминов сдал свое ружье для нужд СВО. Перминов в разное время был заместителем руководителя краевого аппарата Правительства, возглавлял СДЮСШОР «Орленок» и руководил КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».
«Поддерживаю инициативу по передаче гладкоствольных карабинов на СВО для борьбы с дронами врага. Передал свой верный „Вепрь 12“ и патроны к нему на фронт!» — пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте Петр Перминов.
Чтобы сдать легально приобретенное оружие для отправки в зону проведения специальной военной операции, необходимо обратиться с заявлением в подразделение Росгвардии по месту учета оружия, либо заполнить заявление на сервисе подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зоне СВО. Прием оружия у граждан осуществляется на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.
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