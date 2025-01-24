24 января 2025

Бывший статусный пермский чиновник передал на СВО ружье для борьбы с дронами

Экс-замглавы аппарата Правительства Прикамья Перминов передал на СВО «Вепрь-12»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ружье передано на СВО вместе с патронами
Ружье передано на СВО вместе с патронами Фото:
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В Перми директор «Открытой школы» Петр Перминов сдал свое ружье для нужд СВО. Перминов в разное время был заместителем руководителя краевого аппарата Правительства, возглавлял СДЮСШОР «Орленок» и руководил КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

«Поддерживаю инициативу по передаче гладкоствольных карабинов на СВО для борьбы с дронами врага. Передал свой верный „Вепрь 12“ и патроны к нему на фронт!» — пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте Петр Перминов.

Чтобы сдать легально приобретенное оружие для отправки в зону проведения специальной военной операции, необходимо обратиться с заявлением в подразделение Росгвардии по месту учета оружия, либо заполнить заявление на сервисе подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зоне СВО. Прием оружия у граждан осуществляется на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.

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В Перми директор «Открытой школы» Петр Перминов сдал свое ружье для нужд СВО. Перминов в разное время был заместителем руководителя краевого аппарата Правительства, возглавлял СДЮСШОР «Орленок» и руководил КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». «Поддерживаю инициативу по передаче гладкоствольных карабинов на СВО для борьбы с дронами врага. Передал свой верный „Вепрь 12“ и патроны к нему на фронт!» — пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте Петр Перминов. Чтобы сдать легально приобретенное оружие для отправки в зону проведения специальной военной операции, необходимо обратиться с заявлением в подразделение Росгвардии по месту учета оружия, либо заполнить заявление на сервисе подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зоне СВО. Прием оружия у граждан осуществляется на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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