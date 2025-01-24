В Перми районные власти планируют снос незаконных гаражей

Администрация Свердловского района Перми планирует потратить более четверти миллиона рублей на снос незаконно установленных гаражей. Подрядчика для проведения демонтажных работ ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей.
«Выполнение работ по организации мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. Расположение объектов в количестве 13 штук — Свердловский район города Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет 267,5 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к аукциону. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
По условиям контракта, во время демонтажа гаражей подрядчику разрешается производить их вскрытие. В случае нахождения внутри вещей, рабочим необходимо приостановить снос до окончания описи имущества представителем администрации района. После этого исполнитель обязан перевезти найденные вещи и сдать их на ответственное хранение.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти решили изъять гаражные боксы в историческом микрорайоне Разгуляй краевой столицы. Это делается с целью комплексного развития территории.
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