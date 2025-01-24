В Перми районные власти планируют снос незаконных гаражей

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Рабочим во время сноса разрешается вскрывать гаражи и делать опись имущества
Рабочим во время сноса разрешается вскрывать гаражи и делать опись имущества Фото:

Администрация Свердловского района Перми планирует потратить более четверти миллиона рублей на снос незаконно установленных гаражей. Подрядчика для проведения демонтажных работ ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей.

«Выполнение работ по организации мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. Расположение объектов в количестве 13 штук — Свердловский район города Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет 267,5 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к аукциону. Копия имеется в распоряжении URA.RU.

По условиям контракта, во время демонтажа гаражей подрядчику разрешается производить их вскрытие. В случае нахождения внутри вещей, рабочим необходимо приостановить снос до окончания описи имущества представителем администрации района. После этого исполнитель обязан перевезти найденные вещи и сдать их на ответственное хранение.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти решили изъять гаражные боксы в историческом микрорайоне Разгуляй краевой столицы. Это делается с целью комплексного развития территории.

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Администрация Свердловского района Перми планирует потратить более четверти миллиона рублей на снос незаконно установленных гаражей. Подрядчика для проведения демонтажных работ ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более четверти миллиона рублей. «Выполнение работ по организации мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. Расположение объектов в количестве 13 штук — Свердловский район города Перми. Начальная и максимальная цена контракта составляет 267,5 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к аукциону. Копия имеется в распоряжении URA.RU. По условиям контракта, во время демонтажа гаражей подрядчику разрешается производить их вскрытие. В случае нахождения внутри вещей, рабочим необходимо приостановить снос до окончания описи имущества представителем администрации района. После этого исполнитель обязан перевезти найденные вещи и сдать их на ответственное хранение. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти решили изъять гаражные боксы в историческом микрорайоне Разгуляй краевой столицы. Это делается с целью комплексного развития территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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