Жительница Лысьвы (Пермский край) Екатерина Низамутдинова вырастила съедобные грибы на собственном подоконнике. Фотографией подросших вешенок она поделилась в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Мало мне в сезон грибов, решила вырастить сама. Подоконник, город Лысьва», — написала пермячка. Грибники поддержали ее и сообщили, что тоже растят вешенки. «Мы на даче растили. Вкусные, не как в магазине», — поделилась Надежда Пирожникова.
Вешенки можно вырастить в домашних условиях из готовых наборов, которые продаются на различных маркетплейсах. Продавцы и любители грибов отмечают, что урожай появляется примерно через две недели.
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