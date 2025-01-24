24 января 2025

Пермячка вырастила съедобные грибы на подоконнике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вешенки выросли прямо на подоконнике
Вешенки выросли прямо на подоконнике Фото:

Жительница Лысьвы (Пермский край) Екатерина Низамутдинова вырастила съедобные грибы на собственном подоконнике. Фотографией подросших вешенок она поделилась в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Мало мне в сезон грибов, решила вырастить сама. Подоконник, город Лысьва», — написала пермячка. Грибники поддержали ее и сообщили, что тоже растят вешенки. «Мы на даче растили. Вкусные, не как в магазине», — поделилась Надежда Пирожникова.

Вешенки можно вырастить в домашних условиях из готовых наборов, которые продаются на различных маркетплейсах. Продавцы и любители грибов отмечают, что урожай появляется примерно через две недели.

Урожай вешенок на подоконнике в Пермском крае
Урожай вешенок на подоконнике в Пермском крае
Фото:

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Жительница Лысьвы (Пермский край) Екатерина Низамутдинова вырастила съедобные грибы на собственном подоконнике. Фотографией подросших вешенок она поделилась в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Мало мне в сезон грибов, решила вырастить сама. Подоконник, город Лысьва», — написала пермячка. Грибники поддержали ее и сообщили, что тоже растят вешенки. «Мы на даче растили. Вкусные, не как в магазине», — поделилась Надежда Пирожникова. Вешенки можно вырастить в домашних условиях из готовых наборов, которые продаются на различных маркетплейсах. Продавцы и любители грибов отмечают, что урожай появляется примерно через две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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