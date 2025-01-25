Пермский курорт, вошедший в топ-10 российских здравниц, готовится повысить цены

Курорт «Ключи», расположенный в Суксунском округе Пермского края, готовится повысить цены на проживание в номерах. Согласно прейскуранту, размещенному на сайте здравницы, повышение цен запланировано на конец июня этого года.
Так, с 9 января по 22 июня стоимость однокомнатного стандартного номера в сутки начинается от 5800 рублей, а двухместного — от 9950 рублей. Начиная с 23 июня за одноместный номер придется заплатить от 6600 рублей. Стоимость двухместного номера обойдется в 11700 рублей. На сайте курорта уточняется, что в стоимость проживания входит трехразовое питание.
URA.RU рассказывало, что курорт «Ключи» вошел в число лучших в России по эффективности бизнеса. Также здравницу отметили за масштаб, эффективность и инвестпривлекательность.
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