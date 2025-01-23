В Минтрансе оценили рост цен на авиабилеты в России

За первые одиннадцать месяцев 2024 года стоимость авиаперелетов в России увеличилась на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева.
«По данным за 11 месяцев 2024 года, в сравнении с 11 месяцами 2023 года, суммарный средний рост цен на авиабилеты составил 11%, или, если смотреть в абсолютных числах, порядка 900 рублей», — сказала Ходырева на заседании в Совете Федерации. По ее словам, повышение цен обусловлено уменьшением государственных субсидий в отрасли, ростом спроса и увеличением периода предварительного бронирования.
Ходырева добавила, что цены на поддержание летной пригодности воздушных судов возросли из-за санкций. В частности, у «Аэрофлота» расходы на обслуживание самолетов за первые 11 месяцев 2024 года увеличились на 37% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
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