Кухарук слетал в командировку в арктический район ХМАО

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Кухарук посетил Березово с рабочим визитом
Кухарук посетил Березово с рабочим визитом Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом поселок Березово. Он осмотрел районную поликлинику, школу и краеведческий музей, о поездке он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня с рабочим визитом посетил Березово. В августе прошлого года после реконструкции здесь открылась районная больница. С этим объектом познакомился ранее в ходе поездок в муниципалитеты», — написал Кухарук.

Новую больницу губернатор осмотрел вместе с исполняющей обязанности главного врача Екатериной Сагандуковой. Также глава региона посетил строящуюся школу на 700 мест (ее готовность составляет 30%) и краеведческий музей, где осмотрел экспозиции, посвященные коренным народам и освоению первого газового месторождения Западной Сибири. Также он анонсировал проведение совещания по расселению аварийного жилья.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом поселок Березово. Он осмотрел районную поликлинику, школу и краеведческий музей, о поездке он написал в своем telegram-канале. «Сегодня с рабочим визитом посетил Березово. В августе прошлого года после реконструкции здесь открылась районная больница. С этим объектом познакомился ранее в ходе поездок в муниципалитеты», — написал Кухарук. Новую больницу губернатор осмотрел вместе с исполняющей обязанности главного врача Екатериной Сагандуковой. Также глава региона посетил строящуюся школу на 700 мест (ее готовность составляет 30%) и краеведческий музей, где осмотрел экспозиции, посвященные коренным народам и освоению первого газового месторождения Западной Сибири. Также он анонсировал проведение совещания по расселению аварийного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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