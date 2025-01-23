Кухарук слетал в командировку в арктический район ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом поселок Березово. Он осмотрел районную поликлинику, школу и краеведческий музей, о поездке он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня с рабочим визитом посетил Березово. В августе прошлого года после реконструкции здесь открылась районная больница. С этим объектом познакомился ранее в ходе поездок в муниципалитеты», — написал Кухарук.
Новую больницу губернатор осмотрел вместе с исполняющей обязанности главного врача Екатериной Сагандуковой. Также глава региона посетил строящуюся школу на 700 мест (ее готовность составляет 30%) и краеведческий музей, где осмотрел экспозиции, посвященные коренным народам и освоению первого газового месторождения Западной Сибири. Также он анонсировал проведение совещания по расселению аварийного жилья.
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