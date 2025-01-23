Пермские синоптики рассказали о погоде после ухода морозов

В Пермском крае на смену похолоданию придут умеренные снегопады, а также наступит потепление. На севере региона снег будет идти более интенсивно. В пятницу, 24 января, прогнозируется облачность, а на территории Чердыни и Губахи — усиление юго-западного ветра с формированием метелей, сообщают синоптики.
«В выходные дни 25–26 января погоду будет формировать периферия азиатского антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу и воскресенье в большинстве районов выпадет небольшой снег. Скорость ветра будет достигать 5 — 10 метров в секунду. Температура по ночам будет держаться на уровне — 14 градусов, а днем — около — 6 градусов», — сообщил telegram-канал «О погоде из первых рук».
Синоптики уточнили, что в краевой столице в субботу, 25 января, ожидается небольшой снег. Воскресенье пройдет без существенных осадков. По предварительным прогнозам, последняя пятидневка января будет очень теплой и снежной.
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