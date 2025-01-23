Министр труда раскрыл дату дополнительных выплат пенсионерам

Глава Минтруда Котяков: соцфонд выплатит разницу в индексации пенсий
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Пенсионерам выплатят разницу в индексации пенсий в феврале
Пенсионерам выплатят разницу в индексации пенсий в феврале Фото:

Социальной фонд России совершит дополнительную выплату как работающим, так и неработающим пожилым россиянам вместе с пенсией в феврале. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. 

«Соцфонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь вместе с февральской пенсией», — сообщил Антон Котяков, его слова передали в ТАСС. Он отметил, что увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионерам.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил задним числом проиндексировать пенсии с 1 января на 9,5% вместо обещанных ранее 7,3%. Данная мера должна помочь пожилым россиянам пройти период роста цен из-за инфляции.

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Социальной фонд России совершит дополнительную выплату как работающим, так и неработающим пожилым россиянам вместе с пенсией в феврале. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.  «Соцфонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь вместе с февральской пенсией», — сообщил Антон Котяков, его слова передали в ТАСС. Он отметил, что увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионерам. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил задним числом проиндексировать пенсии с 1 января на 9,5% вместо обещанных ранее 7,3%. Данная мера должна помочь пожилым россиянам пройти период роста цен из-за инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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