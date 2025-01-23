Министр труда раскрыл дату дополнительных выплат пенсионерам

Социальной фонд России совершит дополнительную выплату как работающим, так и неработающим пожилым россиянам вместе с пенсией в феврале. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«Соцфонд выплатит разницу в индексации пенсий за январь вместе с февральской пенсией», — сообщил Антон Котяков, его слова передали в ТАСС. Он отметил, что увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионерам.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил задним числом проиндексировать пенсии с 1 января на 9,5% вместо обещанных ранее 7,3%. Данная мера должна помочь пожилым россиянам пройти период роста цен из-за инфляции.
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